Прогноз погоди на понеділок, 23 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Негода збережеться.

На Харківщині протягом доби буде хмарно з проясненнями ⛅️. Вдень буде йти дощ, мокрий сніг.

Вітер очікується південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1 до 6° тепла.

У Харкові вночі без опадів. Вдень – сильні опади (мокрий сніг 💧❄️, дощ 🌧).

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі буде близько 0°, вдень стовпчик термометра підніметься до 1 – 3° тепла.

Нагадаємо, у Дергачівській громаді запроваджено двомісячний карантин через сказ домашнього кота. Тварина загинула за кілька днів після того, як подряпала жінку.