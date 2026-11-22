Сильний дощ зі снігом: прогноз погоди на 23 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на понеділок, 23 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Негода збережеться.
На Харківщині протягом доби буде хмарно з проясненнями ⛅️. Вдень буде йти дощ, мокрий сніг.
Вітер очікується південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1 до 6° тепла.
У Харкові вночі без опадів. Вдень – сильні опади (мокрий сніг 💧❄️, дощ 🌧).
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі буде близько 0°, вдень стовпчик термометра підніметься до 1 – 3° тепла.
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Нагадаємо, у Дергачівській громаді запроваджено двомісячний карантин через сказ домашнього кота. Тварина загинула за кілька днів після того, як подряпала жінку.