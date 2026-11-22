Вдень 23 листопада у Харкові та Харківській області очікуються злива з мокрим снігом. Синоптики говорять про І рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, 24 листопада у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей також очікують погіршення погодних умов на Харківщині. Зміна погоди відбудеться через переміщення активного південного циклону на територію України. Очікують опади, вночі значні, у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Місцями прогнозують налипання мокрого снігу, ожеледицю, вдень можлива хуртовина.