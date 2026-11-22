Кількість трамваїв, що курсують вулицею Академіка Павлова, буде обмежена з 9:00 до 18:00 23 листопада, повідомила прес-служба Харківської міськради. Йдеться про маршрути № 30, 6 та 27.

У мерії кажуть, що на цей час АТ «Харківобленерго» проводитиме роботи.

Відповідно, трамвай №30 курсуватиме так:

розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павловський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

Також буде збільшено інтервал руху трамваїв №6 та 27 .

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, з 9:00 до 18:00, деякі трамваї та тролейбуси в Харкові курсуватимуть зміненими маршрутами.