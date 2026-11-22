52-річного чоловіка та 48-річну жінку поранено в результати удару FPV-дрону по мотоциклу в селі Манцівка Великобурлуцької громади. Постраждалих госпіталізували до Харківської обласної клінічної лікарні, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Обстріл стався сьогодні, 22 листопада.

Напередодні, за словами Канашевича, 21 листопада о 13.30 російські військові скинули КАБи на село Мирне Шевченківської громади. Пошкоджено чотири приватні будинки та господарську споруду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у харківському шпиталі врятували 27-річного бійця з множинними пораненнями. У нього було проникаюче поранення серця та масивна внутрішня кровотеча після пошкодження органів живота. За операційним столом одночасно працювали десятки медиків.