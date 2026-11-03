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Мотоцикл вкрали на Харківщині: підозру вручили 17-річному (фото)

Суспільство 16:16   03.11.2026
Вікторія Яковенко
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Мотоцикл вкрали на Харківщині: підозру вручили 17-річному (фото)

Правоохоронці вважають, що 17-річний хлопець причетний до незаконного заволодіння мотоцикла на Харківщині.

«У жовтні в одному з сіл в Берестинському районі юнак вночі проник на територію приватного домоволодіння та, скориставшись відсутністю власника, викотив із подвір’я мотоцикл К-750М із коляскою. Транспортний засіб він перемістив до місця свого проживання», – встановили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Підлітку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

украл мотоцикл на Харьковщине

Нагадаємо, на Харківщині 34-річного чоловіка підозрюють у крадіжці гаджетів на пляжі та перерахуванні на свою карту з рахунку власника 15 тисяч гривень.

Читайте також: Продавчиня у Харкові могла коригувати ворожі атаки – СБУ

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 16:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що 17-річний хлопець причетний до незаконного заволодіння мотоцикла на Харківщині.".