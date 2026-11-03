Мотоцикл вкрали на Харківщині: підозру вручили 17-річному (фото)

Правоохоронці вважають, що 17-річний хлопець причетний до незаконного заволодіння мотоцикла на Харківщині.

«У жовтні в одному з сіл в Берестинському районі юнак вночі проник на територію приватного домоволодіння та, скориставшись відсутністю власника, викотив із подвір’я мотоцикл К-750М із коляскою. Транспортний засіб він перемістив до місця свого проживання», – встановили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Підлітку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині 34-річного чоловіка підозрюють у крадіжці гаджетів на пляжі та перерахуванні на свою карту з рахунку власника 15 тисяч гривень.