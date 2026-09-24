Більше 150 дерев повалив вітер у Харкові (доповнено)

Співробітники КП “Шляхрембуд” ліквідують наслідки негоди у Харкові, розповіли у пресслужбі мерії. Так сильним вітром у місті повалило понад 160 дерев та близько 300 гілок.

Доповнено о 10:27. Через ураган на вулиці вийшли і співробітники СКП “Харківзеленбуд”.

“Підприємство отримало майже 100 повідомлень про повалені буревієм дерева та зламані гілки. Аварійні бригади підприємства зі світанку працюють у посиленому режимі. Першочергово комунальники прибирають стовбури та гілки, що загрожують безпеці людей та перешкоджають руху транспорту”, – додали в мерії.

Так комунальники розпилюють дерева та гілки, які були пошкоджені через сильний вітер.

“Станом на ранок на прибудинкових територіях і вздовж доріг зафіксовано падіння понад 160 дерев та близько 300 гілок. Обстеження територій триває”, – додали у міськраді.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вночі 24 вересня в Харкові спостерігалися проблеми з електропостачанням через погану погоду. Також у пресслужбі мерії розповіли, що фіксують випадки падіння гілок та дерев у різних районах міста.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що 24 вересня станом на 09:00 без світла залишаються 42 тисячі абонентів Харківської області. Проблеми з електропостачанням через негоду спостерігаються у 25 населених пунктах. Найбільше – у Лозівському та Харківському районах. Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити світло.