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Більше 150 дерев повалив вітер у Харкові (доповнено)

Суспільство 10:27   24.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Більше 150 дерев повалив вітер у Харкові (доповнено) Фото: ХМР

Співробітники КП “Шляхрембуд” ліквідують наслідки негоди у Харкові, розповіли у пресслужбі мерії. Так сильним вітром у місті повалило понад 160 дерев та близько 300 гілок. 

Доповнено о 10:27. Через ураган на вулиці вийшли і співробітники СКП “Харківзеленбуд”.

“Підприємство отримало майже 100 повідомлень про повалені буревієм дерева та зламані гілки. Аварійні бригади підприємства зі світанку працюють у посиленому режимі. Першочергово комунальники прибирають стовбури та гілки, що загрожують безпеці людей та перешкоджають руху транспорту”, – додали в мерії.

Наслідки негоди у Харкові
Фото: ХМР

Так комунальники розпилюють дерева та гілки, які були пошкоджені через сильний вітер.

Наслідки негоди у Харкові
Фото: ХМР
Наслідки негоди у Харкові
Фото: ХМР

“Станом на ранок на прибудинкових територіях і вздовж доріг зафіксовано падіння понад 160 дерев та близько 300 гілок. Обстеження територій триває”, – додали у міськраді.

Наслідки негоди у Харкові
Фото: ХМР

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вночі 24 вересня в Харкові спостерігалися проблеми з електропостачанням через погану погоду. Також у пресслужбі мерії розповіли, що фіксують випадки падіння гілок та дерев у різних районах міста.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що 24 вересня станом на 09:00 без світла залишаються 42 тисячі абонентів Харківської області. Проблеми з електропостачанням через негоду спостерігаються у 25 населених пунктах. Найбільше – у Лозівському та Харківському районах. Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити світло.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 10:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники КП “Шляхрембуд” ліквідують наслідки негоди у Харкові, розповіли у пресслужбі мерії. Так сильним вітром у місті повалило понад 160 дерев та близько 300 гілок. ".