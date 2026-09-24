Понад 40 тисяч людей на Харківщині без світла через сильний вітер

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що 24 вересня станом на 09:00 без світла залишаються 42 тисячі абонентів Харківської області.

Проблеми з електропостачанням через негоду спостерігаються у 25 населених пунктах. Найбільше – у Лозівському та Харківському районах. Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити світло.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вночі 24 вересня в Харкові спостерігалися проблеми з електропостачанням через погану погоду. Також у пресслужбі мерії розповіли, що фіксують випадки падіння гілок та дерев у різних районах міста.