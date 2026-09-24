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Понад 40 тисяч людей на Харківщині без світла через сильний вітер

Погода 09:16   24.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад 40 тисяч людей на Харківщині без світла через сильний вітер

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що 24 вересня станом на 09:00 без світла залишаються 42 тисячі абонентів Харківської області. 

Проблеми з електропостачанням через негоду спостерігаються у 25 населених пунктах. Найбільше – у Лозівському та Харківському районах. Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити світло.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вночі 24 вересня в Харкові спостерігалися проблеми з електропостачанням через погану погоду. Також у пресслужбі мерії розповіли, що фіксують випадки падіння гілок та дерев у різних районах міста.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 09:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що 24 вересня станом на 09:00 без світла залишаються 42 тисячі абонентів Харківської області. ".