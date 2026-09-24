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Новини Харкова — головне 24 вересня: проблеми з електропостачанням

Події 08:20   24.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 24 вересня: проблеми з електропостачанням Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:20

Де на Харківщині точилися бої, розповів Генштаб

У ранковому зведенні 24 вересня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби противник намагався прорватися на Харківщині 14 разів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів біля Тернової, Стариці, Вовчанська, Малої Вовчої, Озерного та Обухівки. На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми ворога в районі Курилівки, Новоосинового та Ківшарівки.

07:50

Перебої зі світлом у Харкові: у мерії попереджають про проблеми через погоду

У пресслужбі мерії пояснили: вночі 24 вересня у Харкові спостерігалися проблеми з електропостачанням через погану погоду.

«Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання», – заспокоїли у міськраді.

Також у міськраді розповіли, що фіксують випадки падіння гілок та дерев у різних районах міста. Раніше Гідрометцентр Харківської та Луганської областей також розповів, якою буде погода у четвер, 24 вересня.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 08:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".