Комунальники працюють на місцях ворожих ударів по Харкову – що роблять

Співробітники КП “Шляхрембуд” займалися ліквідацією ворожих обстрілів у Харкові. Йдеться про “прильоти”, які зафіксували напередодні, 22 вересня, пізно увечері, уточнили у пресслужбі мерії.

“Комунальники прибрали бите скло, уламки та впорядкували території”, – зазначили в мерії.

Як «Об’єктив» повідомляв раніше, 22 вересня росіяни тричі за день атакували БпЛА Київський та Салтівський райони Харкова, в результаті четверо людей постраждали. Ще кілька “прильотів” у Київському районі зафіксували вже ввечері. Горіли авто, інформували про потерпілого, також загинув чоловік.