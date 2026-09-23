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Комунальники працюють на місцях ворожих ударів по Харкову – що роблять

Події 11:11   23.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Комунальники працюють на місцях ворожих ударів по Харкову – що роблять Фото: ХМР

Співробітники КП “Шляхрембуд” займалися ліквідацією ворожих обстрілів у Харкові. Йдеться про “прильоти”, які зафіксували напередодні, 22 вересня, пізно увечері, уточнили у пресслужбі мерії.

Комунальники ліквідували наслідки обстрілу 23 вересня
Фото: ХМР

“Комунальники прибрали бите скло, уламки та впорядкували території”, – зазначили в мерії.

Комунальники ліквідували наслідки обстрілу 23 вересня
Фото: ХМР

Як «Об’єктив» повідомляв раніше, 22 вересня росіяни  тричі за день атакували БпЛА Київський та Салтівський райони Харкова, в результаті четверо людей постраждали. Ще кілька “прильотів” у Київському районі зафіксували вже ввечері. Горіли авто, інформували про потерпілого, також загинув чоловік.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 11:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники КП “Шляхрембуд” займалися ліквідацією ворожих обстрілів у Харкові. ".