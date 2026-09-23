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Коммунальщики работают на местах вражеских ударов по Харькову – что делают

Происшествия 11:11   23.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Коммунальщики работают на местах вражеских ударов по Харькову – что делают Фото: ХГС

Сотрудники КП «Дорремстрой» занимались ликвидацией вражеских обстрелов. Речь идет о «прилетах», которые зафиксировали накануне, 22 сентября, поздним вечером, уточнили в пресс-службе мэрии.

Коммунальщики ликвидировали последствия обстрелов 23 сентября
Фото: ХГС

«Коммунальщики убрали битое стекло, обломки и привели в порядок территории», – отметили в мэрии.

Коммунальщики ликвидировали последствия обстрелов 23 сентября
Фото: ХГС

Как «Объектив» сообщал ранее, 22 сентября россияне трижды за день атаковали БпЛА Киевский и Салтовский районы Харькова, в результате — четверо пострадавших. Еще несколько «прилетов» в Киевском районе зафиксировали еще вечером. Горело авто, информировали о пострадавшем, также погиб мужчина.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 11:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники КП «Дорремстрой» занимались ликвидацией вражеских обстрелов.".