Коммунальщики работают на местах вражеских ударов по Харькову – что делают

Сотрудники КП «Дорремстрой» занимались ликвидацией вражеских обстрелов. Речь идет о «прилетах», которые зафиксировали накануне, 22 сентября, поздним вечером, уточнили в пресс-службе мэрии.

«Коммунальщики убрали битое стекло, обломки и привели в порядок территории», – отметили в мэрии.

Как «Объектив» сообщал ранее, 22 сентября россияне трижды за день атаковали БпЛА Киевский и Салтовский районы Харькова, в результате — четверо пострадавших. Еще несколько «прилетов» в Киевском районе зафиксировали еще вечером. Горело авто, информировали о пострадавшем, также погиб мужчина.