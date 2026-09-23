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У жителя Роганской громады нашли дома наркотики – ему грозит пять лет тюрьмы

Происшествия 11:47   23.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
У жителя Роганской громады нашли дома наркотики – ему грозит пять лет тюрьмы

Жителя Роганской громады подозревают в хранении наркотиков. Также, по данным следствия, он мог предоставлять свою квартиру знакомым для употребления наркотических веществ. 

Правоохранители установили, что 53-летний мужчина предоставлял свою квартиру двум знакомым. Жилье им нужно было для того, чтобы употреблять там наркотики. Известно, что фигурант дела уже был ранее судим, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Жителю Рогани вручили подозрение

«В ходе санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли наркотические вещества, в частности каннабис. Удалено направлено на экспертное исследование. Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 и ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений», – добавили копы.

Если вину подозреваемому докажут, он может отправиться в тюрьму на пять лет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 11:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя Роганской громады подозревают в хранении наркотиков.".