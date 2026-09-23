Три волны «Шахедов»: РФ атаковала пункт «скорой» на Харьковщине (фото)

Ночью враг бил по пункту базирования экстренной медицинской помощи в Великом Бурлуке. Медиков в здании не было.

«Три волны «Шахедов». Взрывы. Огонь. Разрушено здание. Враг целился туда, где работают те, кто каждый день спасает жизнь. Но в этот раз самого страшного не случилось. Медиков в здании уже не было. Еще накануне появилась информация о метке на вражеской карте. Было принято решение переместить бригады из этого помещения», – рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что «скорая» в Великобурлуцкой громаде работает, автомобили готовы к выезду.

«Медицинское оборудование сохранено. Starlink и зарядные станции работают. И самое важное — люди на своих местах. Те, кто работает в Великом Бурлуке, – настоящие герои. Несмотря на уничтоженное место базирования, опасность и ночные удары не остановились. Враг разрушил здание. Но он не смог разрушить службу. Не смог сломить людей», — подчеркнули в «скорой».

Напомним, за прошедшие сутки из-за ударов РФ пострадали 14 человек, один мирный житель — погиб, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов.