Новости Харькова — главное 23 сентября: как прошла ночь

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07:20

БпЛА и авиабомбы летели ночью на Харьковщину

Ночью Харьковскую область атаковали беспилотники и авиабомбы. Так в 01:34 БпЛА полетели в сторону Старого Салтова, писали Воздушные силы ВСУ. А в 02:14 угроза ударов возникла для Богодухова, Шаровки, Валок, Новой Водолаги и Златополя.

В 03:54 на юг Харьковщины полетели КАБы, предупредили украинские защитники.

До утра в Харькове и области было относительно спокойно – информации о новых угрозах не было. О «прилетах» в областном центре не сообщали.