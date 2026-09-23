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Новости Харькова — главное 23 сентября: как прошла ночь

Общество 07:20   23.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 23 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

БпЛА и авиабомбы летели ночью на Харьковщину

Ночью Харьковскую область атаковали беспилотники и авиабомбы. Так в 01:34 БпЛА полетели в сторону Старого Салтова, писали Воздушные силы ВСУ. А в 02:14 угроза ударов возникла для Богодухова, Шаровки, Валок, Новой Водолаги и Златополя.

В 03:54 на юг Харьковщины полетели КАБы, предупредили украинские защитники.

До утра в Харькове и области было относительно спокойно – информации о новых угрозах не было. О «прилетах» в областном центре не сообщали.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".