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В Харькове задержали 22-летнего парня, который планировал стать наркоторговцем

Происшествия 10:47   22.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове задержали 22-летнего парня, который планировал стать наркоторговцем

22-летнего парня подозревают в попытке распространения психотропных веществ в Харькове, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, в мессенджере Telegram подозреваемый приобрел психотропные вещества, в частности – амфетамин. Посылка пришла парню по почте.

«Злоумышленник взял посылку с психотропным веществом в одном из почтовых отделений Харькова и хранил ее при себе с целью дальнейшего сбыта. Однако реализовать свое намерение он не успел – его противоправную деятельность разоблачили сотрудники полиции. Правоохранители задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», – передают правоохранители.

Копы изъяли посылку и отправили ее содержимое на экспертизу. По ее результатам удалось установить, что объем неизвестно вещества составлял 156 граммов, из которых 20,7 грамм – чистый амфетамин.

«Следователи Харьковского РУП №1 сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества», – добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 10:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-летнего парня подозревают в попытке распространения психотропных веществ в Харькове, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".