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За сутки в Харьковской области потушили 13 пожаров в экосистемах – ГСЧС

Происшествия 10:04   22.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки в Харьковской области потушили 13 пожаров в экосистемах – ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины рассказали, что за минувшие сутки спасатели ликвидировали 13 пожаров в природных экосистемах Харьковщины. Огонь уничтожил 6,6 гектара сухой растительности.

«К тушению трех пожаров привлекались подразделения местной и добровольной пожарной охраны. Пожар возникал в Берестинском, Изюмском, Купянском, Лозовском, Чугуевском и Харьковском районах области», – уточнили в ГСЧС.

Спасатели также напомнили, что в сухой траве могут быть  неразорвавшиеся боеприпасы, которые способны взрываться под действием высокой температуры. Ввиду этого жителей региона призывают:

  • не сжигать сухую траву, листья и растительные остатки;
  • не разводить костер в запретных местах;
  • соблюдать правила пожарной безопасности;
  • не провоцировать возгорание и не подвергайте опасности себя и тех, кто приедет его ликвидировать.

А в случае обнаружения пожара – сразу же звонить по номеру «101».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 10:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины рассказали, что за минувшие сутки спасатели ликвидировали 13 пожаров в природных экосистемах Харьковщины.".