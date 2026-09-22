За сутки в Харьковской области потушили 13 пожаров в экосистемах – ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины рассказали, что за минувшие сутки спасатели ликвидировали 13 пожаров в природных экосистемах Харьковщины. Огонь уничтожил 6,6 гектара сухой растительности.

«К тушению трех пожаров привлекались подразделения местной и добровольной пожарной охраны. Пожар возникал в Берестинском, Изюмском, Купянском, Лозовском, Чугуевском и Харьковском районах области», – уточнили в ГСЧС.

Спасатели также напомнили, что в сухой траве могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, которые способны взрываться под действием высокой температуры. Ввиду этого жителей региона призывают:

не сжигать сухую траву, листья и растительные остатки;

не разводить костер в запретных местах;

соблюдать правила пожарной безопасности;

не провоцировать возгорание и не подвергайте опасности себя и тех, кто приедет его ликвидировать.

А в случае обнаружения пожара – сразу же звонить по номеру «101».