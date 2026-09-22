Больше сотни дронов выпустил за сутки враг по Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке 22 сентября написал, что в течение минувших суток на Харьковщине погибла женщина, пострадал ее 13-летний сын.

«В результате обстрела в с. Екатериновка Лозовской громады погибла 45-летняя женщина, получил ранения 13-летний мальчик», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

КАБ;

РСЗО;

БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молния»;

четыре fpv-дрона;

101 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.