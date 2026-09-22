Больше сотни дронов выпустил за сутки враг по Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке 22 сентября написал, что в течение минувших суток на Харьковщине погибла женщина, пострадал ее 13-летний сын.
«В результате обстрела в с. Екатериновка Лозовской громады погибла 45-летняя женщина, получил ранения 13-летний мальчик», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- КАБ;
- РСЗО;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 101 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.