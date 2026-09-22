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Больше сотни дронов выпустил за сутки враг по Харьковщине

Происшествия 08:58   22.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше сотни дронов выпустил за сутки враг по Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке 22 сентября написал, что в течение минувших суток на Харьковщине погибла женщина, пострадал ее 13-летний сын.

«В результате обстрела в с. Екатериновка Лозовской громады погибла 45-летняя женщина, получил ранения 13-летний мальчик», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • КАБ;
  • РСЗО;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 101 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 08:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке 22 сентября написал, что в течение минувших суток на Харьковщине погибла женщина, пострадал ее 13-летний сын.".