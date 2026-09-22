Сегодня 22 сентября 2026: какой праздник и день в истории

22 сентября в Украине – День партизанской славы, в мире – День без автомобилей. В этот день 2012 года во время вооруженного ограбления в ресторане в ЮАР смертельно ранили экс-чемпиона мира по боксу Корри Сандерса. В 1980-м началась ирано-иракская война. В 1939-м Красная армия оккупировала Львов, а в Бресте состоялся общий советско-нацистский парад. В 1914-м в морском бою немецкая подводная лодка затопила сразу три британских крейсера. В 1862-м 22 сентября Линкольн обнародовал первую часть «Прокламации об освобождении рабов». С этой даты 1792 года начинался календарь Первой Французской республики.

Праздники и памятные даты 22 сентября

22 сентября в Украине – День партизанской славы.

В мире – День без автомобилей, Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хроническим миелоидным лейкозом), Всемирный день борьбы с нарколепсией.

Также отмечают: Всемирный день Роуз (который часто в Украине неверно переводят как Всемирный день роз, а на самом деле он посвящен поддержке пациентов, борющихся с раком, и основан в память о Мелинде Роуз – 12-летней девочке, умершей от рака в 1996 году), День повышения осведомленности в интернете (OneWebDay), Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, День белого шоколада, Международный день сияющего мира, День Хоббита (в этот день дни рождения отмечают два популярных персонажа бестселлеров Джона Толкина “Хоббит” и “Властелин колец” — хоббиты Бильбо и Фродо Беггинсы).

Видео создано с использованием ИИ

22 сентября в истории

22 сентября 1692 года в США повесили восемь последних «салемских ведьм». Подробнее.

22 сентября 1792 года по календарю Первой Французской республики считалось «началом эры». Подробнее.

22 сентября 1862 года президент США Авраам Линкольн обнародовал первый из двух указов так называемой «Прокламации об освобождении рабов». Подробнее.

22 сентября 1914 года состоялся один из самых известных боев с участием подлодки в истории. Во время него одна немецкая подлодка U-9 с экипажем в 28 человек затопила сразу три британских крейсера — «Абукир», «Хог» и «Кресси». Подробнее.

22 сентября 1939 года советские войска во время вторжения в Польшу оккупировали Львов. Подробнее.

22 сентября 1939 года состоялся советско-нацистский парад в Бресте. Подробнее.

22 сентября 1980 года началась ирано-иракская война, продолжавшаяся до 1988 года. Подробнее.

22 сентября 1993 года Леонид Кучма подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Подробнее.

22 сентября 2012 года во время вооруженного ограбления в ресторане в ЮАР смертельно ранили экс-чемпиона мира по боксу Корри Сандерса. Подробнее.

Церковный праздник 22 сентября

22 сентября чтят память пророка Ионы. Подробнее.

Народные приметы

Если комары все еще летают, то зима будет мягкой.

Если уже начался сильный листопад, то зима будет суровой.

Если ива начала сбрасывать листву – зима придет быстро.

Что нельзя делать 22 сентября

Нельзя ловить, продавать и есть рыбу – в память о пророке Ионе, сидевшем в брюхе кита.

Нельзя лениться и долго спать.