Сегодня 22 сентября: какой праздник и день в истории

22 сентября – Международный день дочерей, День осеннего равноденствия и День без автомобиля. В Украине – День машиностроителя и День партизанской славы. С этой даты 1792 года начинался календарь Первой Французской республики. В 1862-м 22 сентября Линкольн обнародовал первую часть «Прокламации об освобождении рабов». В 1914-м в морском бою немецкая подводная лодка затопила сразу три британских крейсера. В 1939-м прошел совместный советско-нацистский парад в Бресте. В 1980-м началась ирано-иракская война. В 2012-м во время вооруженного ограбления в ресторане в ЮАР смертельно ранили экс-чемпиона мира по боксу Корри Сандерса.

Праздники и памятные даты 22 сентября

22 сентября в Украине – День партизанской славы и День машиностроителя (отмечают в четвертое воскресенье сентября).

В мире – Международный день дочерей (отмечают в четвертое воскресенье сентября), День осеннего равноденствия, День без автомобиля, Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хроническим миелоидным лейкозом).

Также отмечают: Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, День белого шоколада, День хоббита (дни рождения отмечают два популярных персонажа бестселлеров Джона Толкина «Хоббит» и «Властелин колец» – хоббиты Бильбо и Фродо Бэггинсы).

22 сентября в истории

22 сентября 1692 года в США повесили восемь последних «салемских ведьм». Громкое судебное дело продолжалось с 1 марта 1692 года. Всего за время охоты на ведьм в Салеме заключили в тюрьму 150 человек. Из них 31 осудили (22 из них умерли: 19 – повесили, еще двое умерли в тюрьме, а одного убили во время пыток). Подробнее о последней в США охоте на ведьм – здесь.

22 сентября 1792 года по календарю Первой Французской республики считалось «началом эры». Подробнее.

22 сентября 1862 года президент США Авраам Линкольн обнародовал первый из двух указов так называемой «Прокламации об освобождении рабов». Подробнее.

22 сентября 1914 года состоялся один из самых известных боев с участием подлодки в истории. Во время него одна немецкая подлодка U-9 с экипажем в 28 человек затопила сразу три британских крейсера — «Абукир», «Хог» и «Кресси». В результате погибли 1459 британских моряков. Это вызвало скандал, расследование и дальнейшее изменение подходов к военно-морской тактике.

События разворачивались в Северном море на начальных этапах Первой мировой войны. На тот момент Королевский военно-морской флот Великобритании, не имея достаточного количества современных судов, использовал для ведения дозора устаревшие броненосные крейсеры. Из них создали соединение – «крейсерский отряд С». При этом сами морские офицеры Британии понимали, что будет с отрядом при встрече с более современным немецким флотом, поэтому называли это собрание крейсеров «эскадра-живец». Три крейсера этой эскадры оправдали «народное» название.

17 сентября «Абукир», «Хог» и «Кресси» вышли в дозор. Их путь пролегал мимо заминированных британцами вод – между устьем Темзы и голландским берегом. 20 сентября в этот район вышла немецкая подводная лодка U-9. Вскоре ее капитан Отто Веддиген заметил на расстоянии британские корабли. Впоследствии он в отчетах утверждал, что крейсеры, когда их «засекли», уже были на дистанции, достаточной для удара торпедами. Но немецкий подводник решил действовать наверняка. Так что субмарина погрузилась и постепенно приближалась к британским лодкам, чтобы оказаться у середины корабельной группы противника. На желаемую позицию U-9 вышла утром 22 сентября.

В 06:25 торпедой подлодка атаковала крейсер «Абукир». Тот дал крен и стал постепенно тонуть. При этом капитан «Абукира» не сразу понял, что произошло. Сначала он считал, что корабль подорвался на мине, и не предупредил командиров других крейсеров об опасности. Началась спасательная операция: из-за отсутствия технической возможности спустить на воду все имеющиеся шлюпки, часть экипажа прыгала за борт. Тем временем крейсер «Хог» уже спешил на помощь. И тут командир «Абукира» понял, что никакая это не мина, а вражеская торпеда. Он дал сигнал, запрещая другим кораблям подходить. Однако его проигнорировали. Командир «Хога» приказал остановить корабль и спускать шлюпки, чтобы спасти моряков «Абукира». Таким образом уже второй крейсер стал идеальной мишенью для подводной лодки. Торпеда, выпущенная U-9, попала прямо в район кормовых погребов боеприпасов. Это произошло в момент, когда к «Хогу» подплывали шлюпки со спасенными моряками. Мощный взрыв уничтожил корабль (он затонул через 10 минут) и убил часть людей в шлюпках. Почти одновременно затонул и «Абукир».

Третий крейсер – «Кресси» – заметил перископ подлодки и открыл огонь. По дальнейшим показаниям, которые собирали во время расследования, артиллеристы на «Кресси» посчитали, что потопили подлодку, даже начали аплодировать. Но на самом деле у U-9 не было никаких повреждений. Подлодка начала маневрировать, чтобы занять удачную позицию для атаки на «Кресси». Там заметили перископ, но считали, что это еще одна подлодка – не та, которую они якобы «затопили». Крейсер начал уклоняться от атаки, но в 07:20 подлодка выпустила две торпеды, одна из которых попала в борт «жертвы». Это повреждение не было достаточным, чтобы потопить корабль, и командир Веддиген решил торпедировать противника еще раз – последней торпедой. Она попала. «Кресси» затонул через 15 минут. После этого немецкая подлодка вернулась на базу. В результате боя, который длился чуть больше часа, погибли 1459 британских военных моряков. Когда информация об этой трагедии достигла Великобритании, разразился громкий скандал, ударивший и по имиджу Королевского флота, и Адмиралтейства. Инцидент расследовали, дело рассматривал суд. Виновными назначили офицеров – в том числе погибшего командира «Абукира», который уже не мог ничего сказать в свою защиту. При этом общественное мнение было на стороне моряков – британцы обвиняли Адмиралтейство, которое использовало устаревшие корабли, подвергая риску жизни моряков.

22 сентября 1939 года состоялся советско-нацистский парад в Бресте. Подробнее.

22 сентября 1980 года началась ирано-иракская война, продолжавшаяся до 1988 года. Подробнее.

22 сентября 1993 года Леонид Кучма подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Подробнее.

22 сентября 2012 года во время вооруженного ограбления в ресторане в ЮАР смертельно ранили экс-чемпиона мира по боксу Корри Сандерса. Подробнее.

Церковный праздник 22 сентября

22 сентября чтят память пророка Ионы. Он жил в VIII веке до нашей эры и был преемником пророка Елисея. Однажды Бог велел ему идти в языческий город Ниневию, чтобы предупредить жителей: если они не покаются, то Бог уничтожит их. Однако Иона не хотел проповедовать врагам и не послушался. Он сел на корабль, отбывавший в другую страну. Однако на море начался шторм, угрожавший жизни всех находившихся на корабле. Иона покаялся, что он не послушался Бога и предложил выбросить себя за борт. Как только это сделали, буря утихла. Сам же Иона спасся чудом. Его проглотил кит. Он пробыл в чреве рыбы три дня и три ночи и молился о помиловании. Бог помиловал его, и кит выбросил пророка на берег живым. После этого он пошел в Ниневию и предупредил жителей о грядущей каре. Местные жители прислушались к словам пророка: они стали каяться, молиться и наложили на себя пост. И Бог их помиловал. Книга пророка Ионы входит в Библию и содержит пророчества о судьбе израильского народа, страданиях Спасителя, запустении Иерусалима и смерти мира.

Народные приметы

Если комары все еще летают, то зима будет мягкой.

Если уже начался сильный листопад, то зима будет суровой.

Если ива начала сбрасывать листву – зима придет быстро.

Что нельзя делать 22 сентября

Нельзя ловить, продавать и есть рыбу – в память о пророке Ионе, сидевшем в брюхе кита.

Нельзя лениться и долго спать.