Сегодня 1 марта: какой праздник и день в истории

1 марта в Украине – День траура в память о Корюковской трагедии. Год назад в этот день в Харькове российские крылатые ракеты ударили по зданию ХОГА, а в Купянске после измены мэра люди вышли на протест и подняли флаг Украины.

Праздники и памятные даты 1 марта

1 марта в Украине – День траура в память о Корюковской трагедии.

Под эгидой ООН проходит День борьбы с дискриминацией.

Также 1 марта – Всемирный день гражданской обороны.

1 марта в истории

1 марта 1692 года начало громкого дела салемских ведьм в США. В этот день арестовали первых трех подозреваемых: Титубу, Сару Гуд и Сару Осборн. Дело салемских ведьм стало одной из самых известных в мире «охот на ведьм». Начало истории положила неизвестная болезнь, признаки которой обнаружили у двух девочек – дочери и племянницы местного пастора Сэмюэла Перриса. Осмотрев девочек, местный врач не нашел физических причин для болезни и заявил, что причиной стало влияние ведьмы. Первую подозреваемую определили сами дети – они указали на служанку-рабыню по имени Титуба (она была то ли африканского происхождения, то ли индианкой). Далее на скамью подсудимых отправили нищую Сару Гуд и тяжелобольную вдову Сару Осборн. Однако маховик поиска подозреваемых только продолжал раскачиваться. Всего за время охоты на ведьм в Салеме заключили в тюрьму 150 человек. Из них 31 осудили (22 из них умерли: 19 – повесили, еще двое умерли в тюрьме, а одного убили во время пыток). В 1697 году судьи признали свою ошибку, а в 1702 году решение суда объявили незаконным. В 1992 году в Салеме установили памятник жертвам охоты на ведьм. Современные власти Салема использовали кровавую историю города в туристических целях. Там сохранили «дом ведьм», в котором проходил тот же судебный процесс. И сейчас Салем часто посещают туристы, а также город и его история популярны у писателей и кинорежиссеров.

1 марта 1918 года войска УНР и Германии окончательно освободили Киев от большевиков. Первый раз под «властью советов» столица Украины пробыла меньше месяца – войска под командованием Муравьева захватили Киев 5 февраля, но уже 9 февраля правительство УНР подписало Брестский мирный договор с Германией и Австро-Венгрией. 12 февраля Совет народных министров УНР обратился к Германии за военной помощью, которая оказалась быстрой и эффективной. 1 марта остатки большевистского войска отошли на левый берег Днепра. А в Киеве встречали с церковными звонами и молебнами гайдамаков Симона Петлюры, Сечевых стрельцов Евгения Коновальца и запорожцев Константина Присовского. Немецкая армия вступила в город на следующий день. А затем в Киев вернулась и законная украинская власть: сначала Совет народных министров, а 9 марта Центральная Рада. Однако «освобожденными» УНРовцы чувствовали себя недолго. Новые союзники оказались новыми оккупантами. Уже 29 апреля при их поддержке произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел гетман Павел Скоропадский.

1 и 2 марта 1943 года произошла Корюковская трагедия.

В эти дни второй мировой войны отряды венгерской военной жандармерии полностью истребили население села Корюковка на Черниговщине и сожгли само село. В этих событиях погибло около семи тысяч человек. Причиной Корюковской трагедии явилась активная деятельность советских партизан. 27 февраля отряды партизан напали на гарнизон Корюковки, состоявший преимущественно из венгерских военных. Были убиты 78 солдат. Несколько человек (в том числе детей одного из лидеров партизан Феодосия Ступака) освободили из тюрьмы. Но остальным жителям села это стоило жизни. 1 марта сюда прибыло подразделение венгерской жандармерии. Военные начали истреблять жителей села. Их преимущественно расстреливали, однако были и те, кого убили тупыми предметами и сожгли живьем. 2 марта здания, где находились тела убитых, подожгли. Партизаны, которые и были причиной трагедии, на помощь корюковцам не пришли. Хотя, по имеющимся данным, количество находившихся рядом партизан в несколько раз превышало количество военных-венгров, проводивших карательную операцию. Некоторые корюковцы в эти дни уцелели, спрятавшись в лесу, и позже вернулись в родное пепелище, однако 9 марта вернулись каратели и сожгли живьем всех уцелевших.

1 марта 1991 года началась всеобщая забастовка донецких шахтеров, на которой впервые выдвинули политические требования. Среди них – требовали отставки президента СССР Михаила Горбачева. Со временем именно в рамках весенних протестов шахтеров в колонне на Крещатике появились флаги с трезубцем и прозвучало одно из основных требований – провозглашение независимости Украины. «Мы тогда решительно были настроены против Союза, за независимую Украину», — вспоминал требования жителей Донбасса образца 1991 года сопредседатель Донецкой стачкома Николай Волынко.

1 марта 2022 года армия РФ нанесла удар крылатыми ракетами по зданию Харьковской ОГА.

Здание на ул. Сумской, 64, частично обрушилось, также были уничтожены несколько двигавшихся мимо или стоящих рядом автомобилей, взрывной волной снесло палатку «Все для победы» на площади Свободы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, от этого ракетного удара погиб 31 человек. Тела многих из них извлекали из-под завалов в течение длительного времени.



Также в этот день прошел протест против российских захватчиков в Купянске. Несмотря на то, что мэр города Геннадий Мацегора накануне перешел на сторону оккупантов, местные жители подняли перед зданием местной администрации флаг Украины.

Церковный праздник 5 февраля

5 февраля христиане чтят память 12 мучеников: Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии. Все они пострадали во время гонений на христиан, устроенных императором Диоклетианом. Трое мучеников – пресвитер Памфил, диакон Валент и святой Павел работали над переписыванием копий текстов Нового Завета. За это их бросили в тюрьму. В этой же тюрьме оказались пять братьев, задержанных за исповедание христианства. Юноши назвались именами ветхозаветных пророков – Ильи, Иеремии, Исаии, Самуила и Даниила. Их судили вместе с Памфилом, Валентом и Павлом, и всем отрубили головы.

Тогда слуга пресвитера Памфила, 18-летний Порфирий попросил разрешения похоронить тела осужденных после казни. За это его самого убили и сожгли на костре. Свидетель этого мученичества христианин Селевкий подошел к Памфилу перед казнью и рассказал ему о мученической кончине святого Порфирия. За это его схватили и отрубили голову. Феодул был слугой правителя, совершившего все эти казни, и тайным христианином. Когда мучеников вели на казнь, он поцеловал их и просил помолиться о нем. За это его распяли на кресте. 12-й мученик – Иулиан, подходя к Кесарии, увидел тела святых, брошенные без погребения на корм зверям. Он хотел похоронить тела, однако стоявшие в стороне воины схватили его, повели к правителю, который осудил святого Иулиана на сожжение. Тела всех 12 мучеников находились без погребения в течение четырех дней. Ни звери, ни птицы не коснулись их. Обескураженные этим обстоятельством, язычники позволили христианам взять тела мучеников и похоронить их.

Народные приметы

Если 1 марта пошел снег или дождь, то целый месяц будет дождливым.

Ясное небо в течение дня – к теплому марту.

Если на водоемах растаял весь лед, серьезных заморозков больше не будет.

Что нельзя делать 1 марта

Тем, кто постится, нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты.

Нельзя оставлять костер (или огонь в печи) без присмотра, чтобы не было пожара.