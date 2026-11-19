В ночь на 19 ноября над Керченским проливом снова раздавались взрывы. Под атакой в третий раз за неделю оказался незаконно построенный Крымский мост.

«Ракетные войска, а именно береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ «Нептун», нанесли удар ракетами. Цель поражена, движение по мосту перекрыто. Железнодорожное полотно повреждено. Этот мост — главная сухопутная артерия, которой армия рф поставляет свои оккупационные группировки на юге горючим, боеприпасами и техникой. россия строила его как символ оккупации полуострова и годами убеждала, что он «недостижим» и «неуязвим», — отметили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что у «Нептуна» с такими символами свои счета. В апреле 2022 года украинская крылатая ракета этого типа поставила жирную точку в истории флагмана Черноморского флота РФ крейсера «Москва».

В Министерстве обороны Украины сообщили, что попадание также зафиксировано в районе арки, масштаб повреждений уточняется, а движение поездов остановлено.

«Немного арифметики. 19 километров рельсов. 38 тысяч шпал. 228 миллиардов рублей на строительство. И ни одного поезда за это утро. Это третий удар по мосту за неделю», — добавили в Минобороны.

Напомним, ночью 17 ноября самострой окупантов демонтировали Силы обороны. СБУ подтвердила полное уничтожение одной из арок и автомобильного пролета конструкции. Железнодорожная часть постройки еще стояла, но, по предварительным данным, также повреждена. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разрушение моста произошло в результате седьмого этапа операции, реализуемой в течение нескольких недель. Ее координировали СБУ и Генштаб ВСУ. Использовали вооружение украинского производства. В том числе ракеты «Нептун» и «Фламинго». В СБУ особо отметили результативность дронов «Паляниця». Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди анонсировал, что поездки по сухопутному коридору в Крым для россиян «отныне заиграют новой палитрой».