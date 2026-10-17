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Заявления РФ о масштабных успехах на Харьковщине опроверг ISW

Фронт 10:36   17.10.2026
Виктория Яковенко
Заявления РФ о масштабных успехах на Харьковщине опроверг ISW Карта ISW

Российские военные чиновники заявляют о значительных успехах российских войск на фронте, в частности, на Харьковщине. Однако Институт изучения войны (ISW) не подтверждает такие масштабы.

В частности, говорят аналитики, Герасимов утверждает, что российские военнослужащие якобы завершили окружение украинских войск в северной части Харьковщины и захватили 461 кв км и 28 населенных пунктов. Однако никаких доказательств этого нет, подчеркивают в ISW.

«Российские источники впервые заявили об окружении украинских военнослужащих к северо-востоку от Харькова 3 сентября и с тех пор неоднократно делали безосновательные заявления об усилении окружения и захвате новых населенных пунктов, несмотря на все доказательства и опровержения со стороны официальных украинских источников», — объяснили аналитики.

Также командующий российской группировкой «Север» Евгений Никифоров утверждал, что оккупанты захватили более 3000 кв км с момента создания, провозглашенной Путиным в марте 2024-го, так называемой «санитарной зоны» в Харьковской области.

«ISW располагает данными, что российские войска с 1 января 2026 года захватили 114,66 кв км и пять населенных пунктов в Харьковской области», — отметили аналитики.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2026 в 10:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные чиновники заявляют о значительных успехах российских войск на фронте, в частности, на Харьковщине. Однако ISW не подтверждает такие масштабы.".