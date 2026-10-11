Сегодня 11 октября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День художника, День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы, День профсоюзов. 11 октября 1138 года произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории. В 1865-м началось восстание в Морант-Бэй (на Ямайке). В 1899-м — Вторая англо-бурская война. В 1921-м в Киеве создали Украинскую автокефальную православную церковь. В 1976-м звание «Генерал армий США» присвоили Джорджу Вашингтону. В 1991-м произошел пожар на втором энергоблоке ЧАЭС. В 2011-м одиозный судья Киреев вынес приговор Юлии Тимошенко по «газовому делу». В 2018-м в этот день Вселенский патриархат поддержал предоставление автокефалии Православной церкви Украины.

Праздники и памятные даты 11 октября

Во второе воскресенье октября в Украине отмечают День художника, День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы и День профсоюзов.

11 октября в мире – Международный день девочек и День каминг-аута.

Также сегодня стартует Неделя наук о Земле (в этом году ее тема «Критически важные полезные ископаемые для процветания общества»). Первое воскресенье Недели наук о Земле – это Международный день геологического тайника.

11 октября в истории

11 октября 1138 года произошло так называемое Халебское землетрясение – в Алеппо (Сирия). Согласно летописи, его жертвами стали 230 тысяч человек. Подробнее.

11 октября 1865 года началось восстание в Морант-Бэй (на Ямайке). Подробнее.

11 октября 1899 года началась Вторая англо-бурская война. Буры – это потомки первых европейских колонистов, живших преимущественно на территории современной Южно-Африканской Республики. В основном они имели голландское происхождение.

«Истоки англо-бурской войны были связаны со стремлением Великобритании создать конфедерацию или объединить британские территории в Южной Африке (Капскую колонию и Наталь) с бурскими республиками: Оранжевым Свободным государством и Южно-Африканской Республикой (также известной как Трансвааль). Буры, фермеры, говорившие на африкаансе, стремились сохранить свою независимость», — объясняет британский Национальный музей армии.

Дополнительным фактором, повлиявшим на желание британцев взять под контроль территории буров, стало открытие золота в Трансваале (ЮАР), произошедшее в 1886 году. На место начали массово прибывать англоязычные переселенцы, которых манили золотые прииски. Их буры называли «Uitlanders» – «чужаками» и считали угрозой. Отношения между бурами и «чужаками» еще ухудшились после так называемого «рейда Джеймсона» 1896 года – попытки поднять восстание англоязычных жителей на бурских территориях. Рейд провалился, а отношения между британскими и бурскими властями дополнительно ухудшились.

«Стремясь преодолеть эту неудачу и придать британской политике новый толчок, министр по делам колоний Джозеф Чемберлен назначил в 1897 году Верховным комиссаром по делам Южной Африки откровенного империалиста сэра Альфреда Милнера», — отмечает Национальный музей армии.

Уже в следующем году на президентских выборах в Южно-Африканской Республике победил противник «чужаков» Пол Крюгер. Он пытался добиться от Великобритании официального отказа от всех претензий на управление в ЮАР. Тем не менее Чемберлен отклонил все предложения – он считал, что буров удастся легко победить военным путем.

«Признавая, что Великобритания не стремится к мирному урегулированию, ЮАР и ее союзник Оранжевое Свободное Государство решили нанести удар первыми. 9 октября ЮАР выдв2инула ультиматум, требуя не только отвода британских войск с границ, но и всех подкреплений, отправленных в Южную Африку с 1 июня 1899 года», — отмечают в музее.

Срок ультиматума истек 11 октября. И именно эту дату считают днем ​​начала Второй англо-бурской войны. Хотя фактически бурские войска начали вторжение в Капскую колонию и Наталь на следующий день – 12 октября. Эта война длилась два года и восемь месяцев, и британцы за это время потерпели немало неудач, недооценив хорошо вооруженного и мобильного противника. В конце концов, колониальная империя все же продемонстрировала силу.

«31 мая 1902 года был подписан Феринихингский договор, и буры признали британский суверенитет, но с ограниченным самоуправлением. Бурские республики были полностью интегрированы в Южно-Африканский Союз в 1910 году», — отмечают в Национальном музее армии.

11 октября 1921 года на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создали Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ). Подробнее.

11 октября 1976 года звание «Генерал армий США» посмертно присвоили первому президенту страны Джорджу Вашингтону. Подробнее.

11 октября 1991 года произошел пожар на втором энергоблоке ЧАЭС. Подробнее.

11 октября 2011 года судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев вынес приговор Юлии Тимошенко по «газовому» делу. Подробнее.

11 октября 2018 года Вселенский патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Подробнее.

Церковный праздник

Сегодня чтят память святых отцов VII Вселенского собора, а также — святого апостола от 70-ти Филиппа и Феофана Исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Утренний иней – к длинной зиме.

Если с берез уже упали листья – зима будет суровой.

Если листья падают тыльной стороной вверх – в следующем году будет богатый урожай.

Что нельзя делать 11 октября

Нельзя лениться. В этот день это считается большим грехом, ведь святой Филипп был тружеником.

Не рекомендуется отправляться в путь, пользоваться острыми предметами и переедать.