Сегодня 11 октября: какой праздник и день в истории

11 октября 2018 года Вселенский патриархат поддержал предоставление автокефалии Православной церкви Украины, а в 1921-м в Киеве создали Украинскую автокефальную православную церковь. В 2011 году одиозный судья Киреев вынес приговор Юлии Тимошенко по “газовому делу”. В 1991-м произошел пожар на втором энергоблоке ЧАЭС. В 1976-м звание «Генерал армий США» присвоили Джорджу Вашингтону. А в 1138-м случилось одно из самых разрушительных землетрясений в истории.

Праздники и памятные даты 11 октября

11 октября – Международный день девочек, Международный день ветеринарной медсестры (отмечают во вторую пятницу октября).

Также отмечают Всемирный день яйца, День каминг-аута.

11 октября в истории

11 октября 1138 года произошло так называемое Халебское землетрясение – в Алеппо (Сирия). Согласно летописи, его жертвами стали 230 тысяч человек. Подробнее.

11 октября 1921 года на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создали Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ). Подробнее.

11 октября 1976 года звание «Генерал армий США» посмертно присвоили первому президенту страны Джорджу Вашингтону. Спустя 177 лет после своей смерти Вашингтон стал вторым человеком в истории Соединенных Штатов, получившим такое звание. В целом же его присваивали лишь трижды в истории страны, и только раз – при жизни. Три генерала армий США – это Джордж Вашингтон (посмертно), Улисс Грант (посмертно) и Джон Першинг.

Першинг, в отличие от Вашингтона и Гранта, президентом США не был. И именно он получил высшее воинское звание при жизни – как признание заслуг в командовании Американским экспедиционным корпусом в Первую мировую войну. Гранта посмертно признали генералом армий по случаю 200-летия со дня рождения. Вашингтона – в рамках празднования 200-летия с момента провозглашения независимости США.

При этом первый президент США и командующий армией этой страны в Войне за независимость имел все возможности стать генералом армий еще при жизни. В марте 1799-го звание «Генерал армий Соединенных Штатов» основал Конгресс. Документ тогда прописали непосредственно «под Вашингтона», обозначив, что генерал армий – это командир всего войска США, а звание генерал-лейтенанта (которое носил Вашингтон) необходимо отменить. Но тогда возникли споры по поводу соответствия акта Конгресса Конституции США. В декабре того же года Вашингтон умер, а после его смерти за судьбу звания особо не боролись. Акт утратил силу в 1802 году. Сейчас генерала армий США иногда называют «шестизвездным» – то есть на звезду выше, чем высшие командующие армией – пятизвездные генералы. На самом же деле никаких знаков различия с шестью звездами не создавали. Единственный, кто получил звание при жизни, — Першинг носил погоны с четырьмя звездами (пятизвездные появились во время Второй мировой войны).

11 октября 1991 года произошел пожар на втором энергоблоке ЧАЭС. Подробнее.

11 октября 2011 года судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев вынес приговор Юлии Тимошенко по «газовому» делу. Подробнее.

11 октября 2018 года Вселенский патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Подробнее.

Церковный праздник

11 октября чтят память святого апостола от 70-ти Филиппа, а также Феофана Исповедника.

Филипп родился в Кесарии Палестинской. Был женат и имел четырех дочерей, у которых был дар пророчества. За благочестивую жизнь вместе с другими святыми апостолами от 70 был избран двенадцатью апостолами в Иерусалиме для дьяконского служения. Проповедовал в Самарии, Кесарии. Впоследствии вернулся в Иерусалим. Апостолы поставили его епископом Трал Лидийских в Малой Азии. Святой Филипп умер в глубокой старости.

Феофан был родом из христианской семьи из Иерусалима. Его вместе с братом Феодором отдали на учебу в лавру святого Саввы. Там оба приняли монашеский постриг. Через несколько лет Феофан стал пресвитером лавры. Братья выступили против иконоборческой ереси в Константинополе, за что были заключены на 25 лет. Их мучили голодом и подвергали тяжелым испытаниям. Феодор умер в заключении, а Феофан после поражения иконоборцев вернулся на родину и стал епископом Никейским.

Народные приметы

Утренний иней – к длинной зиме.

Если с берез уже упали листья – зима будет суровой.

Если листья падают тыльной стороной вверх – в следующем году будет богатый урожай.

Что нельзя делать 11 октября

Нельзя лениться. В этот день это считается большим грехом, ведь святой Филипп был тружеником.

Не рекомендуется отправляться в путь, пользоваться острыми предметами и переедать.