Сьогодні 11 жовтня: яке свято та день в історії

11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат підтримав надання автокефалії Православній церкви України, а у 1921-му в Києві створили Українську автокефальну православну церкву. У 2011-му одіозний суддя Кірєєв виніс вирок Юлії Тимошенко в “газовій справі”. У 1991-му сталася пожежа на другому енергоблоці ЧАЕС. У 1976-му звання “Генерал армій США” присвоїли Джорджу Вашингтону. А у 1138-му трапився один із найбільш руйнівних землетрусів в історії.

Свята та пам’ятні дати 11 жовтня

11 жовтня – Міжнародний день дівчаток, Міжнародний день ветеринарної медсестри (відзначають у другу п’ятницю жовтня).

Також відзначають: Всесвітній день яйця, День камінг-ауту.

11 жовтня в історії

11 жовтня 1138 року стався так званий Халебський землетрус – в Алеппо (Сирія). Згідно з літописом, його жертвами стали 230 тисяч людей. Докладніше.

11 жовтня 1921 року на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ). Докладніше.

11 жовтня 1976 року звання “Генерал армій США” посмертно надали першому президентові країни Джорджу Вашингтону. Через 177 років після своєї смерті Вашингтон став другою людиною в історії Сполучених Штатів, яка отримала таке звання. Загалом його надавали лише тричі в історії країни, і лише раз – за життя. Три генерали армій США – це Джордж Вашингтон (посмертно), Улісс Грант (посмертно) та Джон Першинг.

Першинг, на відміну від Вашингтона та Гранта, президентом США не був. І саме він отримав найвище військове звання за життя – як визнання заслуг у командуванні Американським експедиційним корпусом у Першу світову війну. Гранта посмертно визнали генералом армій з нагоди 200-річчя від дня народження. Вашингтона – в рамках святкування 200-річчя з моменту проголошення незалежності США.

При цьому перший президент США і командувач армії цієї країни у Війні за незалежність мав усі можливості стати генералом армій ще за життя. У березні 1799-го звання “Генерал армій Сполучених Штатів” заснував Конгрес. Документ тоді прописали безпосередньо “під Вашингтона”, позначивши, що генерал армій – це командир усього війська США, а звання генерал-лейтенанта (яке носив Вашингтон) необхідно скасувати. Але тоді виникли суперечності щодо відповідності акта Конгресу Конституції США. У грудні того ж року Вашингтон помер, а після його смерті за долю звання не боролися особливо. Акт втратив чинність у 1802 році. Зараз генерала армій США іноді називають “шестизірковим” – тобто на зірку вище, ніж вищі командувачі армії – п’ятизіркові генерали. Насправді ніяких знаків відмінності із шістьма зірками не створювали. Єдиний, хто отримав звання за життя, — Першинг носив погони із чотирма зірками (п’ятизіркові з’явилися під час Другої світової війни).

11 жовтня 1991 року сталася пожежа на другому енергоблоці ЧАЕС. Докладніше.

11 жовтня 2011 року суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кірєєв ухвалив вирок Юлії Тимошенко у “газовій” справі. Докладніше.

11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат підтримав автокефалію Української православної церкви. Докладніше.

Церковне свято

11 жовтня вшановують пам’ять святого апостола від 70 Филипа, а також Феофана Сповідника.

Филип народився в Кесарії Палестинській. Був одружений і мав чотирьох дочок, які мали дар пророцтва. За благочестиве життя разом з іншими святими апостолами від 70 його було обрано дванадцятьма апостолами в Єрусалимі для дияконського служіння. Проповідував у Самарії, Кесарії. Згодом повернувся до Єрусалиму. Апостоли поставили його єпископом Трал Лідійських у Малій Азії. Святий Филип помер у глибокій старості.

Феофан був родом із християнської родини з Єрусалиму. Його разом із братом Феодором віддали на навчання до лаври святого Сави. Там обидва прийняли чернечий постриг. За кілька років Феофан став пресвітером лаври. Брати виступили проти іконоборчої єресі в Константинополі, за що були ув’язнені на 25 років. Їх мучили голодом і піддавали важким випробуванням. Феодор помер ув’язнений, а Феофан після поразки іконоборців повернувся на батьківщину та став єпископом Нікейським.

Народні прикмети

Ранковий іній – до довгої зими.

Якщо із беріз уже впало листя – зима буде суворою.

Якщо листя падає тильним боком догори – наступного року буде багатий урожай.

Що не можна робити 11 жовтня

Не можна лінуватися. У цей день це вважається великим гріхом, адже святий Филип був трудівником.

Не рекомендовано вирушати в дорогу, користуватися гострими предметами та переїдати.