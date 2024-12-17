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Надав довідку від церкви баптистів: у Харкові винесли вирок ухилянту

Суспільство 17:53   17.12.2024
Олена Нагорна
Надав довідку від церкви баптистів: у Харкові винесли вирок ухилянту

Три роки тюрми отримав 30-річний харків’янин. Київський райсуд визнав його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ).

За даними обласної прокуратури, 1 листопада 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського РТЦК та СП м. Харкова. Надалі він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним. 10 листопада чоловік отримав повістку для відправлення до військової частини, проте не з’явився, злякавшись за своє життя та здоров’я. 8 липня 2024 року він написав заяву про відмову від мобілізації та надав довідку від баптистської церкви.

«У судовому засіданні обвинувачений провину не визнав. Додав, що у листопаді 2023 року в навчальному підрозділі він відмовився приймати присягу, оскільки з 2021 року є вірянином та показав довідку Харківського обласного об’єднання церков євангельських християн-баптистів. Йому запропонували проходження альтернативної служби кухарем. Він відмовився, оскільки все одно мав тримати зброю у руках, що суперечить його релігійним переконанням», – розповіли у прокуратурі.

Триває строк на апеляційне оскарження рішення суду.

Читайте також: Як на Харківщині уникали мобілізації за «студентською схемою» – СБУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 17:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три роки тюрми отримав 30-річний харків’янин. Київський райсуд визнав його винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ).".