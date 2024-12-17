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Предоставил справку от церкви баптистов: в Харькове вынесли приговор уклонисту

Общество 17:53   17.12.2024
Елена Нагорная
Предоставил справку от церкви баптистов: в Харькове вынесли приговор уклонисту Фото: Getty Images

Три года тюрьмы получил 30-летний харьковчанин. Киевский райсуд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УКУ).

По данным областной прокуратуры, 1 ноября 2023 года мужчина получил повестку для прибытия в Киевский РТЦК и СП г. Харькова. В дальнейшем он прошел ВВК, которая признала его годным. 10 ноября мужчина получил повестку для отправки в воинскую часть, однако не явился, испугавшись за свою жизнь и здоровье. 8 июля 2024 года он написал заявление об отказе от мобилизации и предоставил справку от баптистской церкви.

«В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Добавил, что в ноябре 2023 года в учебном подразделении он отказался принимать присягу, поскольку с 2021 года является верующим и показал справку Харьковского областного объединения церквей евангельских христиан-баптистов. Ему предложили прохождение альтернативной службы поваром. Он отказался, поскольку все равно должен был держать оружие в руках, что противоречит его религиозным убеждениям», — рассказали в прокуратуре.

Идет срок на апелляционное обжалование решения суда.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 17:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три года тюрьмы получил 30-летний харьковчанин. Киевский райсуд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УКУ).".