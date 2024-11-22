Как на Харьковщине избегали мобилизации по «студенческой схеме» — СБУ
На Харьковщине правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, задержаны вероятные организатор сделки и двое его сообщников. Установлено, что один из участников схемы подыскивал желающих избежать мобилизации, не имевших высшего образования.
«После этого организатор сделки через личные связи «сопровождал поступление» клиентов в местный колледж. Мужчина помогал фейковым студентам формально попасть в учебное учреждение, в том числе с использованием поддельных документов, без вступительных экзаменов», — отметили в СБУ.
Другая соучастница поддерживала связь с потенциальными клиентами и помогала формально получить статус ВПЛ, добавили правоохранители. Это нужно было для того, чтобы клиенты могли беспрепятственно получить отсрочку в нужном ТЦК.
Стоимость таких «услуг» составляла до 6 тысяч долларов с клиента, отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Во время обыска дома у предполагаемого организатора схемы обнаружили почти 1,4 млн грн, добавили правоохранители.
Трем лицам сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мобилизация, прокуратура, СБУ, уклонист, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 14:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации.".