Как на Харьковщине избегали мобилизации по «студенческой схеме» — СБУ

На Харьковщине правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, задержаны вероятные организатор сделки и двое его сообщников. Установлено, что один из участников схемы подыскивал желающих избежать мобилизации, не имевших высшего образования.

«После этого организатор сделки через личные связи «сопровождал поступление» клиентов в местный колледж. Мужчина помогал фейковым студентам формально попасть в учебное учреждение, в том числе с использованием поддельных документов, без вступительных экзаменов», — отметили в СБУ.

Другая соучастница поддерживала связь с потенциальными клиентами и помогала формально получить статус ВПЛ, добавили правоохранители. Это нужно было для того, чтобы клиенты могли беспрепятственно получить отсрочку в нужном ТЦК.

Стоимость таких «услуг» составляла до 6 тысяч долларов с клиента, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Во время обыска дома у предполагаемого организатора схемы обнаружили почти 1,4 млн грн, добавили правоохранители.

Трем лицам сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.