«Признал свою вину»: уклонист из Купянска проведет в тюрьме три года

Суд вынес приговор 49-летнему жителю города Купянск на Харьковщине, который пытался избежать мобилизации.

«В апреле этого года он был признан годным к прохождению военной службы, после получения боевой повестки в определенное время в районный ТЦК и СП не явился. Уважительных причин для этого у мужчины не было», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что фигуранту сообщили о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.