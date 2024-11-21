Live
  • Чт 21.11.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.25
  • EUR 43.56

«Признал свою вину»: уклонист из Купянска проведет в тюрьме три года

Общество 14:20   21.11.2024
Виктория Яковенко
«Признал свою вину»: уклонист из Купянска проведет в тюрьме три года Фото: id-legalgroup.com

Суд вынес приговор 49-летнему жителю города Купянск на Харьковщине, который пытался избежать мобилизации.

«В апреле этого года он был признан годным к прохождению военной службы, после получения боевой повестки в определенное время в районный ТЦК и СП не явился. Уважительных причин для этого у мужчины не было», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что фигуранту сообщили о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.

Читайте также: Уклонист в Харькове дал $15 000 за инвалидность из-за COVID-19: дельца поймали

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
21.11.2024, 08:30
Новости Харькова – главное 21.11: смертельный пожар, что с отоплением, ураган
Новости Харькова – главное 21.11: смертельный пожар, что с отоплением, ураган
21.11.2024, 14:43
«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
21.11.2024, 09:35
На Днепр запустили межконтинентальную баллистическую ракету: мнение эксперта
На Днепр запустили межконтинентальную баллистическую ракету: мнение эксперта
21.11.2024, 12:22
Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине
Местные против имен и фамилий в названиях: топонимические споры на Харьковщине
21.11.2024, 08:01
Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)
Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)
21.11.2024, 14:39

Новости по теме:

07:26
Украинские бойцы контратакуют в районе Глубокого, Липцев и на Купянщине – ISW
16:38
Обстрелы стали еще хаотичнее, за день двое раненых. Канашевич о Купянске
13:56
«Нуждаемся в усилении мобилизационных мероприятий». Ахиллес о защите Купянска
09:45
Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах
08:10
Массированные обстрелы Купянска: горели частный дом и многоэтажка

Вы читали новость: ««Признал свою вину»: уклонист из Купянска проведет в тюрьме три года»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд вынес приговор 49-летнему жителю города Купянск на Харьковщине, который пытался избежать мобилизации.".