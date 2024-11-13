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Уклонист в Харькове дал $15 тыс. за инвалидность из-за COVID-19: делка поймали

Общество 17:23   13.11.2024
Елена Нагорная
Уклонист в Харькове дал $15 тыс. за инвалидность из-за COVID-19: делка поймали

В Харькове задержали «на горячем» 54-летнего мужчину — товарищ передал ему 15 тысяч долларов за оформление второй группы инвалидности, чтобы избежать мобилизации.

В октябре харьковчанин в ходе разговора со своим знакомым узнал, что тот потерял военно-учетный документ. Мужчина предложил сделать приятелю документы через МСЭК и другие органы для снятия с воинского учета, сообщают в областной прокуратуре.

Фигурант рассказал, что для начала необходимо оформить статус ВПЛ в Харьковском районе и после восстановить временное удостоверение военнообязанного. Последний шаг: получение второй группы инвалидности вследствие «перенесенного COVID-19».

Правоохранители задержали мужчину во время получения 15 тысяч долларов за весь пакет услуг.

Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают других фигурантов, в том числе сотрудников МСЭК и ТЦК.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 17:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали «на горячем» 54-летнего мужчину — товарищ передал ему 15 тысяч долларов за оформление второй группы инвалидности, чтобы избежать мобилизации.".