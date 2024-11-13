Ухилянт у Харкові дав $15 тис. за інвалідність через COVID-19: ділка спіймали

У Харкові затримали «на гарячому» 54-річного чоловіка – товариш передав йому 15 тисяч доларів за оформлення другої групи інвалідності, щоб уникнути мобілізації.

У жовтні харків’янин під час розмови зі своїм знайомим дізнався, що той втратив військово-обліковий документ. Чоловік запропонував приятелю зробити документи через МСЕК та інші органи для зняття з військового обліку, повідомляють в обласній прокуратурі.

Фігурант розповів, що для початку необхідно оформити статус ВПО у Харківському районі та відновити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Останній крок: отримання другої групи інвалідності внаслідок «перенесеного COVID-19».

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання 15 тисяч доларів за весь пакет послуг.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють інших фігурантів, зокрема співробітників МСЕК та ТЦК.