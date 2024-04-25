Перейменування метро “Південний вокзал” і вулиць пропонує обговорити мерія

Вісім вулиць, в’їздів та провулків, а також станцію метро “Південний вокзал” планують перейменувати у Харкові. Мерія оголосила громадське обговорення, яке триватиме до 26 квітня.

Як повідомляє пресслужба міськради, харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресоркою. Серед пропозицій: вулицю Нарофомінську назвати вулицею Щекавицькою, вулицю Льговську – вулицею Шидловською, вулицю Верхньоудинську – вулицею Олега Овсеєнка (на честь учасника російсько-української війни). Також пропонується перейменувати провулок Нанайський на провулок Імбирний, а провулок Краснодарський 2-й – на Чорногорський.

Крім того, станція метро “Південний вокзал” може отримати назву “Вокзальна”.

Детальніше з усіма пропозиціями можна ознайомитись тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua або за тел.: (057) 760-79-68.