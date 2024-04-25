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Переименование метро «Южный вокзал» и улиц предлагает обсудить мэрия Харькова

Общество 20:48   25.04.2024
Елена Нагорная
Переименование метро «Южный вокзал» и улиц предлагает обсудить мэрия Харькова Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Восемь улиц, въездов и переулков, а также станцию метро «Южный вокзал» планируют переименовать в Харькове. Мэрия объявила общественное обсуждение, которое продлится по 26 апреля.

Как сообщает пресс-служба горсовета, харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором. Среди предложений: улицу Нарофоминскую назвать улицей Щекавицкой, улицу Льговскую — улицей Шидловской, улицу Верхнеудинскую — улицей Олега Овсеенко (в честь участника российско-украинской войны). Также предлагается переименовать переулок Нанайский в переулок Имбирный, а переулок Краснодарский 2-й — в Черногорский.

Кроме того, станция метро «Южный вокзал» может получить название «Вокзальная».

Подробнее со всеми предложениями можно ознакомиться здесь.

Подать предложения (замечания) по переименованию топонимов можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: rename@city.kharkiv.ua или по тел.: (057) 760-79-68.

Читайте также: Харьковчане могут выбрать новое название для станции метро «Пушкинская»: есть три варианта

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 20:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь улиц, въездов и переулков, а также станцию метро «Южный вокзал» планируют переименовать в Харькове. Мэрия объявила общественное обсуждение, которое продлится по 26 апреля.".