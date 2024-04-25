Переименование метро «Южный вокзал» и улиц предлагает обсудить мэрия Харькова
Восемь улиц, въездов и переулков, а также станцию метро «Южный вокзал» планируют переименовать в Харькове. Мэрия объявила общественное обсуждение, которое продлится по 26 апреля.
Как сообщает пресс-служба горсовета, харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором. Среди предложений: улицу Нарофоминскую назвать улицей Щекавицкой, улицу Льговскую — улицей Шидловской, улицу Верхнеудинскую — улицей Олега Овсеенко (в честь участника российско-украинской войны). Также предлагается переименовать переулок Нанайский в переулок Имбирный, а переулок Краснодарский 2-й — в Черногорский.
Кроме того, станция метро «Южный вокзал» может получить название «Вокзальная».
Подробнее со всеми предложениями можно ознакомиться здесь.
Подать предложения (замечания) по переименованию топонимов можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: rename@city.kharkiv.ua или по тел.: (057) 760-79-68.
Читайте также: Харьковчане могут выбрать новое название для станции метро «Пушкинская»: есть три варианта
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: метро, переименование, улицы, Харьков, южный вокзал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Переименование метро «Южный вокзал» и улиц предлагает обсудить мэрия Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 20:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь улиц, въездов и переулков, а также станцию метро «Южный вокзал» планируют переименовать в Харькове. Мэрия объявила общественное обсуждение, которое продлится по 26 апреля.".