Переименование метро «Южный вокзал» и улиц предлагает обсудить мэрия Харькова

Восемь улиц, въездов и переулков, а также станцию метро «Южный вокзал» планируют переименовать в Харькове. Мэрия объявила общественное обсуждение, которое продлится по 26 апреля.

Как сообщает пресс-служба горсовета, харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором. Среди предложений: улицу Нарофоминскую назвать улицей Щекавицкой, улицу Льговскую — улицей Шидловской, улицу Верхнеудинскую — улицей Олега Овсеенко (в честь участника российско-украинской войны). Также предлагается переименовать переулок Нанайский в переулок Имбирный, а переулок Краснодарский 2-й — в Черногорский.

Кроме того, станция метро «Южный вокзал» может получить название «Вокзальная».

Подробнее со всеми предложениями можно ознакомиться здесь.

Подать предложения (замечания) по переименованию топонимов можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: rename@city.kharkiv.ua или по тел.: (057) 760-79-68.