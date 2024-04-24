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Харьковчане могут выбрать новое название для «Пушкинской»: есть три варианта

Общество 17:32   24.04.2024
Елена Нагорная
Харьковчане могут выбрать новое название для «Пушкинской»: есть три варианта Фото: www.mirmetro.net

В Харькове стартовало электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская», в котором могут принять участие все желающие горожане.

В электронной форме на выбор предложены три варианта: «Нагорная», «Политехническая» и «Ярослава Мудрого».

Как сообщают в пресс-службе горсовета, голосование продлится до 26 апреля. Приобщиться к нему можно по ссылке.

Напомним, ранее на сайте Харьковского горсовета опубликовали множество петиций с предложениями, как переименовать станцию метро «Пушкинская». Среди звучавших вариантов — «Молодежная», «Сковородиновская», «Поэзии», «Литературная», «Юридическая», «им. Григория Сковороды», «Ярослава Мудрого», «Политех» или «Политехническая», а также «Освітня».

Читайте также: Будем продолжать переименование: как голосовали депутаты касательно Пушкинской

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 17:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове стартовало электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская», в котором могут принять участие все желающие горожане.".