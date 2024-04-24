Харьковчане могут выбрать новое название для «Пушкинской»: есть три варианта

В Харькове стартовало электронное голосование по переименованию станции метро «Пушкинская», в котором могут принять участие все желающие горожане.

В электронной форме на выбор предложены три варианта: «Нагорная», «Политехническая» и «Ярослава Мудрого».

Как сообщают в пресс-службе горсовета, голосование продлится до 26 апреля. Приобщиться к нему можно по ссылке.

Напомним, ранее на сайте Харьковского горсовета опубликовали множество петиций с предложениями, как переименовать станцию метро «Пушкинская». Среди звучавших вариантов — «Молодежная», «Сковородиновская», «Поэзии», «Литературная», «Юридическая», «им. Григория Сковороды», «Ярослава Мудрого», «Политех» или «Политехническая», а также «Освітня».