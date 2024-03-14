Харьковчане придумали пять новых названий для «Пушкинской»: что предлагают

На сайте Харьковского горсовета появилась очередная серия петиций с предложениями, как переименовать станцию метро «Пушкинская». Харьковчане демонстрируют небывалую активность в этом вопросе.

Еще четыре петиции с предложениями о переименовании «Пушкинской» опубликовали в разделе «Петиции» на сайте Харьковского горсовета всего за два дня. Среди предложенных вариантов: «Молодежная», «Сковородиновская», «Поэзии», «Литературная» и «Юридическая».

«По моему глубокому убеждению, название станции должно соответствовать виду объекта. А архитектура станции отражает тему поэзии и искусства. Станция метро по красоте, выразительности форм и по количеству художественно-декоративных элементов, по торжественности оформления — одна из самых красивых станций харьковского метрополитена», — аргументирует свое предложение назвать станцию «Литературной» или «Поэзии» автор одной из петиций Махмуджан Джалалов.

Сергей Сергеев предложил назвать станцию «Юридической» — в честь Национального юридического университета им. Я. Мудрого, расположенного рядом. Это предложение — не оригинально, именно с «соревнования» между «юристами» и «политехниками» за то, чей вуз больше заслуживает своей станции метро, бурная дискуссия и началась.

Назвать станцию «Молодежной» предложил житель Харькова Тимофей Белецкий.

«Станция «Молодежная» будет соответствовать особенностям местности и вблизи расположенного парка, который также называется «Молодежный». Это популярное место отдыха для молодежи, подчеркивающее статус Харькова как фактической столицы молодежи в Украине», — пояснил он.

Автор четвертой петиции, зарегистрированной 14 марта, считает, что название станции должно соответствовать названию улицы, на которой она находится.

«Поскольку в Харькове вместо улицы Пушкинской уже появилась улица Сковороды, переименование станции метро по аналогии на «Сковородиновская» не будет путать жителей Харькова и гостей города другим названием, а как раз логичным было бы расположение станции метро на одноименной улице, как это было раньше», — написал Денис Глушко.

Напомним, ранее авторы петиций на сайте мэрии уже предлагали варианты: «им. Григория Сковороды», «Ярослава Мудрого», «Политех» или «Политехническая», а также — «Освітня».