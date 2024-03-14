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Харків’яни вигадали п’ять нових назв для “Пушкінської”: що пропонують

Суспільство 11:46   14.03.2024
Оксана Горун
Харків’яни вигадали п’ять нових назв для “Пушкінської”: що пропонують Фото: КП “Харківський метрополітен”

На сайті Харківської міськради з’явилася чергова серія петицій із пропозиціями, як перейменувати станцію метро “Пушкінська”. Харків’яни демонструють небувалу активність у цьому питанні.

Ще чотири петиції з пропозиціями про перейменування “Пушкінської” опублікували в розділі “Петиції” на сайті Харківської міськради лише за два дні. Серед запропонованих варіантів: “Молодіжна”, “Сковородинівська”, “Поезії”, “Літературна” та “Юридична”.

На моє глибоке переконання, назва станції повинна відповідати вигляду об’єкта. А архітектура станції відображає тему – поезії та мистецтва. Станція метро за красою, виразністю форм та за кількістю художньо-декоративних елементів, за урочистістю оформлення – одна з найкрасивіших станцій харківського метрополітену“, – аргументує свою пропозицію назвати станцію “Літературною” або “Поезії” автор однієї з петицій Махмуджан Джалалов.

Сергій Сергеєв запропонував назвати станцію “Юридичною” – на честь Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, розташованого поруч. Ця пропозиція – не оригінальна, саме зі “змагання” між “юристами” та “політехніками” за те, чий ВНЗ більше заслуговує на свою станцію метро, ​​бурхлива дискусія й розпочалася.

Назвати станцію “Молодіжною” запропонував мешканець Харкова Тимофій Білецький.

“Станція “Молодіжна” відповідатиме особливостям місцевості та поблизу розташованому парку, який також має назву “‎Молодіжний”. Це популярне місце відпочинку для молоді, що підкреслює статус Харкова як фактичної столиці молоді в Україні”, — пояснив він.

Автор четвертої петиції, що була зареєстрована 14 березня, вважає, що назва станції має відповідати назві вулиці, де вона знаходиться.

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“Оскільки в Харкові замість вулиці Пушкінської вже з’явилася вулиця Сковороди, перейменування станції метро за аналогією на “Сковородинівська” не плутатиме жителів Харкова та гостей міста іншою назвою, а якраз логічним було б розташування станції метро на однойменній вулиці як це було раніше”, – написав Денис Глушко.

Нагадаємо, раніше автори петицій на сайті мерії вже пропонували варіанти: “ім. Григорія Сковороди”, “Ярослава Мудрого”, “Політех” або “Політехнічна”, а також – “Освітня”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради з’явилася чергова серія петицій із пропозиціями, як перейменувати станцію метро “Пушкінська”. Харків’яни демонструють небувалу активність у цьому питанні".