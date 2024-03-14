Харків’яни вигадали п’ять нових назв для “Пушкінської”: що пропонують
На сайті Харківської міськради з’явилася чергова серія петицій із пропозиціями, як перейменувати станцію метро “Пушкінська”. Харків’яни демонструють небувалу активність у цьому питанні.
Ще чотири петиції з пропозиціями про перейменування “Пушкінської” опублікували в розділі “Петиції” на сайті Харківської міськради лише за два дні. Серед запропонованих варіантів: “Молодіжна”, “Сковородинівська”, “Поезії”, “Літературна” та “Юридична”.
“На моє глибоке переконання, назва станції повинна відповідати вигляду об’єкта. А архітектура станції відображає тему – поезії та мистецтва. Станція метро за красою, виразністю форм та за кількістю художньо-декоративних елементів, за урочистістю оформлення – одна з найкрасивіших станцій харківського метрополітену“, – аргументує свою пропозицію назвати станцію “Літературною” або “Поезії” автор однієї з петицій Махмуджан Джалалов.
Сергій Сергеєв запропонував назвати станцію “Юридичною” – на честь Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, розташованого поруч. Ця пропозиція – не оригінальна, саме зі “змагання” між “юристами” та “політехніками” за те, чий ВНЗ більше заслуговує на свою станцію метро, бурхлива дискусія й розпочалася.
Назвати станцію “Молодіжною” запропонував мешканець Харкова Тимофій Білецький.
“Станція “Молодіжна” відповідатиме особливостям місцевості та поблизу розташованому парку, який також має назву “Молодіжний”. Це популярне місце відпочинку для молоді, що підкреслює статус Харкова як фактичної столиці молоді в Україні”, — пояснив він.
Автор четвертої петиції, що була зареєстрована 14 березня, вважає, що назва станції має відповідати назві вулиці, де вона знаходиться.
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“Оскільки в Харкові замість вулиці Пушкінської вже з’явилася вулиця Сковороди, перейменування станції метро за аналогією на “Сковородинівська” не плутатиме жителів Харкова та гостей міста іншою назвою, а якраз логічним було б розташування станції метро на однойменній вулиці як це було раніше”, – написав Денис Глушко.
Нагадаємо, раніше автори петицій на сайті мерії вже пропонували варіанти: “ім. Григорія Сковороди”, “Ярослава Мудрого”, “Політех” або “Політехнічна”, а також – “Освітня”.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 11:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради з’явилася чергова серія петицій із пропозиціями, як перейменувати станцію метро “Пушкінська”. Харків’яни демонструють небувалу активність у цьому питанні".