Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна

Путін, вдавшись до повномасштабної війни, сам створює криваву прірву між Росією та східними та південними регіонами України, які спочатку були налаштовані до неї лояльно, констатував український публіцист Віталій Портников. Він озвучив один із варіантів, як міг би діяти президент РФ, щоб зберегти контроль без вторгнення.

“Якби я був президентом РФ, вибачте мені за відвертість, я вже давно вирішив би всі проблеми, пов’язані з Україною. Без жодних військ. Елементарно. Мені б року вистачило. Тому що я не ідіот, як Путін, вибачте, в політичному сенсі… Не треба було заважати підписанню Угоди про асоціацію, коли Янукович хотів від Євросоюзу лише грошей. Я маю на увазі, що навіть у 2014 році були всі можливості для створення уряду, в який увійшли б представники різних політичних сил, зокрема проросійських, в обмін на те, що Росія гарантувала б спокій на сході та півдні країни разом зі своїми агентами тут і відновила б свій вплив, як ми вже знаємо, у 2019 році на наступних виборах повністю. Тільки кандидатом тоді був би не Володимир Зеленський, а якась зовсім інша людина від якоїсь партії миру та згоди умовно”, — сказав Портников в етері каналу “UKRLIFE з Людмилою Немирею”.

За його словами, забираючи чужі території та вбиваючи військовослужбовців, РФ збільшує платформу свого несприйняття.

“А коли ви починаєте ракетами обстрілювати Харків? А якщо ви не обстрілюєте ракетами Харків, мешканці якого після Майдану, здається, двічі обирали своїм мером Геннадія Кернеса? Чому ви не можете там досягти визначального впливу? Чи в Одесі? Політичні настрої на сході та півдні країни стали змінюватися саме під час та після 2014 року, і особливо після 2019 року. У Харкові лише зараз, за ​​два роки, перейменували Пушкінську на вулицю Григорія Сковороди. Тільки зараз. Такий сильний російський цивілізаційний вплив. Вулиця вже зруйнована. Ну не повністю, дякувати Богу, але там є влучання в центрі Харкова значне. І тільки зараз мерія Харкова сказала, що так, ну, напевно, треба вже після такого обстрілу перейменовувати. Ви розумієте, який у них був ресурс впливу, не лише політичного та економічного, цивілізаційного? Як це все бездарно витрачено. І яку прірву між Україною та Росією криваву створюють своїми руками, не нашими. Ми нічого для цього за великим рахунком не робили”, — розмірковує публіцист.

На думку Портникова, до 2014 року переважна більшість українців хотіла жити у цивілізаційному світі з Росією, а після – не у цивілізаційному світі, а просто у мирі.