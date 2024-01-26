Офіційно: у Харкові перейменували Пушкінську – на вулицю Сковороди

Одну з центральних вулиць Харкова, – Пушкінську, офіційно перейменували. Також назву змінили ще 64 топоніми у місті. Рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії Харківської міськради 26 січня.

«На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона матиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію», – зазначив мер Ігор Терехов, передає Харківська міськрада.

Також за рішенням депутатів вулицю Короленка перейменували на вулицю Миколаївську, вулицю Омську – на Бахмутську, Хабарова – на Хладопромівську, Псковську – на Трускавецьку, а майдан Першого Травня – на майдан Іподрому.

Колишня вулиця Волзька називатиметься вулиця Пирятинською, вулиця Дагестанська – Синевирською, провулок Пермський – провулком Луцьким, вулиця Пожарського – вулиця Комунальників, вулиця Смоленська – вулиця Мукачівською, а провулок Ніколаєва тепер матиме назву Олешківський.

Вулиця Ромена Роллана тепер матиме ім’я Леся Курбаса, провулок Адиґейський – Олега Гуцола, вулиця Бородинівська – Юрія Пояркова, провулок Балашовський – Івана Лєщєнкова, вулиця Кокчетавська – Сотника Костюченка, вулиця Уральська – Івана Щоголєва, а провулок Чкалова – Сергія Пархоменка.

У мерії зазначили, що найбільша кількість перейменувань – у Київському та Холодногірському районах. Повний список перейменувань:

Нагадаємо, ініціативу перейменувати вулицю Пушкінську підтримав мер Ігор Терехов. Про це міський голова написав 24 січня. За його словами, він не поспішав з цим рішенням до дня, коли війська РФ завдали ракетного удару зокрема й по Пушкінській.