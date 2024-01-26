Офіційно: у Харкові перейменували Пушкінську – на вулицю Сковороди
Одну з центральних вулиць Харкова, – Пушкінську, офіційно перейменували. Також назву змінили ще 64 топоніми у місті. Рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії Харківської міськради 26 січня.
«На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона матиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію», – зазначив мер Ігор Терехов, передає Харківська міськрада.
Також за рішенням депутатів вулицю Короленка перейменували на вулицю Миколаївську, вулицю Омську – на Бахмутську, Хабарова – на Хладопромівську, Псковську – на Трускавецьку, а майдан Першого Травня – на майдан Іподрому.
Колишня вулиця Волзька називатиметься вулиця Пирятинською, вулиця Дагестанська – Синевирською, провулок Пермський – провулком Луцьким, вулиця Пожарського – вулиця Комунальників, вулиця Смоленська – вулиця Мукачівською, а провулок Ніколаєва тепер матиме назву Олешківський.
Вулиця Ромена Роллана тепер матиме ім’я Леся Курбаса, провулок Адиґейський – Олега Гуцола, вулиця Бородинівська – Юрія Пояркова, провулок Балашовський – Івана Лєщєнкова, вулиця Кокчетавська – Сотника Костюченка, вулиця Уральська – Івана Щоголєва, а провулок Чкалова – Сергія Пархоменка.
У мерії зазначили, що найбільша кількість перейменувань – у Київському та Холодногірському районах. Повний список перейменувань:
Нагадаємо, ініціативу перейменувати вулицю Пушкінську підтримав мер Ігор Терехов. Про це міський голова написав 24 січня. За його словами, він не поспішав з цим рішенням до дня, коли війська РФ завдали ракетного удару зокрема й по Пушкінській.
Читайте також: Перейменування Пушкінської й інших вулиць: харків’ян запрошують до обговорення
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, переименовали, пушкинская, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Офіційно: у Харкові перейменували Пушкінську – на вулицю Сковороди»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну з центральних вулиць Харкова, – Пушкінську, офіційно перейменували. Також назву змінили ще 64 топоніми у місті. Рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії Харківської міськради 26 січня. ".