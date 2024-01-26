Официально: в Харькове переименовали Пушкинскую – на улицу Сковороды
Одну из центральных улиц Харькова — Пушкинскую официально переименовали. Также название сменили еще 64 топонима в городе. Решение приняли депутаты во время внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января.
«На бывшей улице Пушкинской были прилеты, есть там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды. Я благодарен, что депутатский корпус поддержал мое предложение», – отметил мэр Игорь Терехов, передает Харьковский горсовет.
Также по решению депутатов улицу Короленко переименовали в улицу Николаевскую, улицу Омскую – на Бахмутскую, Хабарова – на Хладопромовскую, Псковскую – на Трускавецкую, а площадь Первого Мая – на площадь Ипподрома.
Бывшая улица Волжская будет улицей Пирятинской, улица Дагестанская — Синевирской, переулок Пермский — Луцким, улица Пожарского — Коммунальщиков, Смоленская — Мукачевской, а переулок Николаева теперь будет называться Олешковским.
Улица Ромена Роллана теперь будет носить имя Леся Курбаса, переулок Адыгейский – Олега Гуцола, улица Бородиновская – Юрия Пояркова, переулок Балашовский – Ивана Лещенкова, улица Кокчетавская – Сотника Костюченко, улица Уральская – Ивана Щеголева.
В мэрии отметили, что наибольшее количество переименований – в Киевском и Холодногорском районах. Полный список переименований:
Напомним, инициативу переименовать улицу Пушкинскую поддержал мэр Игорь Терехов. Об этом городской голова написал 24 января. По его словам, он не спешил с этим решением до дня, когда войска РФ нанесли ракетный удар в том числе и по Пушкинской.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну из центральных улиц Харькова — Пушкинскую официально переименовали. Также название сменили еще 64 топонима в городе. Решение приняли депутаты во время внеочередной сессии Харьковского горсовета 26 января.".