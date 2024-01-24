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Переименование Пушкинской и других улиц: харьковчан приглашают к обсуждению

Общество 22:25   24.01.2024
Елена Нагорная
Переименование Пушкинской и других улиц: харьковчан приглашают к обсуждению

Общественное обсуждение запланированного переименования 65 топонимов в Харькове, среди которых улица Пушкинская, продлится с 24 по 26 января (включительно). В этот период горожане могут подать замечания по поводу предложенных новых названий или же собственные предложения.

В перечне топонимов те, названия которых связаны со страной-агрессором и ее союзниками, сообщает пресс-служба горсовета. Среди предложений:

— ул. Короленко — ул. Николаевская;
— ул. Ромена Роллана — ул. Леся Курбаса;
— ул. Омская — ул. Бахмутская;
— ул. Хабарова — ул. Хладопромовская;
— площадь Первого Мая — площадь Ипподрома;
— ул. Пушкинская — ул. Григория Сковороды.

Подробнее ознакомиться со всеми предложениями и присоединиться к обсуждению можно ЗДЕСЬ.

Напомним, 24 января инициативу переименовать улицу Пушкинскую в Харькове поддержал мэр Игорь Терехов. По его словам, он принял такое решение после трех ракетных ударов по Харькову 23 января, в результате одного из которых среди прочих пострадала улица Пушкинская. Терехов поддерживает присвоение улице имени украинского философа Григория Сковороды.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 22:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общественное обсуждение запланированного переименования 65 топонимов в Харькове, среди которых улица Пушкинская, продлится с 24 по 26 января (включительно).".