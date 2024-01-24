Переименование Пушкинской и других улиц: харьковчан приглашают к обсуждению
Общественное обсуждение запланированного переименования 65 топонимов в Харькове, среди которых улица Пушкинская, продлится с 24 по 26 января (включительно). В этот период горожане могут подать замечания по поводу предложенных новых названий или же собственные предложения.
В перечне топонимов те, названия которых связаны со страной-агрессором и ее союзниками, сообщает пресс-служба горсовета. Среди предложений:
— ул. Короленко — ул. Николаевская;
— ул. Ромена Роллана — ул. Леся Курбаса;
— ул. Омская — ул. Бахмутская;
— ул. Хабарова — ул. Хладопромовская;
— площадь Первого Мая — площадь Ипподрома;
— ул. Пушкинская — ул. Григория Сковороды.
Подробнее ознакомиться со всеми предложениями и присоединиться к обсуждению можно ЗДЕСЬ.
Напомним, 24 января инициативу переименовать улицу Пушкинскую в Харькове поддержал мэр Игорь Терехов. По его словам, он принял такое решение после трех ракетных ударов по Харькову 23 января, в результате одного из которых среди прочих пострадала улица Пушкинская. Терехов поддерживает присвоение улице имени украинского философа Григория Сковороды.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обсуждение, переименование, пушкинская, терехов, улицы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 22:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общественное обсуждение запланированного переименования 65 топонимов в Харькове, среди которых улица Пушкинская, продлится с 24 по 26 января (включительно).".