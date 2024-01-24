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Перейменування Пушкінської й інших вулиць: харків’ян запрошують до обговорення

Суспільство 22:25   24.01.2024
Олена Нагорна
Перейменування Пушкінської й інших вулиць: харків’ян запрошують до обговорення

Громадське обговорення запланованого перейменування 65 топонімів у Харкові, серед яких вулиця Пушкінська, триватиме з 24 до 26 січня (включно). У цей період містяни можуть подати зауваження з приводу запропонованих нових назв або власні пропозиції.

У переліку топонімів ті, назви яких пов’язані із країною-агресоркою та її союзниками, повідомляє пресслужба міськради. Серед пропозицій:

– вул. Короленка – вул. Миколаївська;
– вул. Ромена Роллана – вул. Леся Курбаса;
– вул. Омська – вул. Бахмутська;
– вул. Хабарова – вул. Хладопромівська;
– майдан Першого Травня – майдан Іподрому;
– вул. Пушкінська – вул. Григорія Сковороди.

Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями та приєднатися до обговорення можна ТУТ.

Нагадаємо, 24 січня ініціативу перейменувати вулицю Пушкінську у Харкові підтримав мер Ігор Терехов. За його словами, він прийняв таке рішення після трьох ракетних ударів по Харкову 23 січня, в результаті одного з яких серед інших постраждала вулиця Пушкінська. Терехов підтримує присвоєння вулиці імені українського філософа Григорія Сковороди.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 22:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громадське обговорення запланованого перейменування 65 топонімів у Харкові, серед яких вулиця Пушкінська, триватиме з 24 до 26 січня (включно).".