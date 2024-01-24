Перейменування Пушкінської й інших вулиць: харків’ян запрошують до обговорення

Громадське обговорення запланованого перейменування 65 топонімів у Харкові, серед яких вулиця Пушкінська, триватиме з 24 до 26 січня (включно). У цей період містяни можуть подати зауваження з приводу запропонованих нових назв або власні пропозиції.

У переліку топонімів ті, назви яких пов’язані із країною-агресоркою та її союзниками, повідомляє пресслужба міськради. Серед пропозицій:

– вул. Короленка – вул. Миколаївська;

– вул. Ромена Роллана – вул. Леся Курбаса;

– вул. Омська – вул. Бахмутська;

– вул. Хабарова – вул. Хладопромівська;

– майдан Першого Травня – майдан Іподрому;

– вул. Пушкінська – вул. Григорія Сковороди.

Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями та приєднатися до обговорення можна ТУТ.

Нагадаємо, 24 січня ініціативу перейменувати вулицю Пушкінську у Харкові підтримав мер Ігор Терехов. За його словами, він прийняв таке рішення після трьох ракетних ударів по Харкову 23 січня, в результаті одного з яких серед інших постраждала вулиця Пушкінська. Терехов підтримує присвоєння вулиці імені українського філософа Григорія Сковороди.