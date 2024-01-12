Зі станції метро “Пушкінська” в Харкові прибрали Пушкіна (фото)
Фото: mirmetro.net
Барельєф російського поета Олександра Пушкіна на платформі станції метро “Пушкінська” у Харкові демонтували.
Про це повідомив у фейсбуці співзасновник проєкту “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.
“Чекаємо на перейменування вулиці та станції!” – пише Поздняков.
Фото: Максим Цвеліх
Нагадаємо, раніше зі станції вже забрали 19 віршів Пушкіна. У листопаді 2023 року в департаменті інфраструктури Харківської міськради повідомляли, що вирішують, як зняти барельєфи.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: барельеф, метро, пушкин, пушкинская, станция, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Барельєф російського поета Олександра Пушкіна на платформі станції метро “Пушкінська” у Харкові демонтували.".