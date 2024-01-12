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Зі станції метро “Пушкінська” в Харкові прибрали Пушкіна (фото)

Суспільство 20:46   12.01.2024
Олена Нагорна
Зі станції метро “Пушкінська” в Харкові прибрали Пушкіна (фото) Фото: mirmetro.net

Барельєф російського поета Олександра Пушкіна на платформі станції метро “Пушкінська” у Харкові демонтували.

Про це повідомив у фейсбуці співзасновник проєкту “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.

“Чекаємо на перейменування вулиці та станції!” – пише Поздняков.


Фото: Максим Цвеліх

Нагадаємо, раніше зі станції вже забрали 19 віршів Пушкіна. У листопаді 2023 року в департаменті інфраструктури Харківської міськради повідомляли, що вирішують, як зняти барельєфи.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 20:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Барельєф російського поета Олександра Пушкіна на платформі станції метро “Пушкінська” у Харкові демонтували.".