Зі станції метро “Пушкінська” в Харкові прибрали Пушкіна (фото)

Барельєф російського поета Олександра Пушкіна на платформі станції метро “Пушкінська” у Харкові демонтували.

Про це повідомив у фейсбуці співзасновник проєкту “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.

“Чекаємо на перейменування вулиці та станції!” – пише Поздняков.



Фото: Максим Цвеліх

Нагадаємо, раніше зі станції вже забрали 19 віршів Пушкіна. У листопаді 2023 року в департаменті інфраструктури Харківської міськради повідомляли, що вирішують, як зняти барельєфи.