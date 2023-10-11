Чи зніматимуть барельєфи Пушкіна на станції метро в Харкові. Відповідь мерії

На станції метро “Пушкінська” у Харкові демонтували 19 віршів російського поета і зараз вирішують, як зняти барельєфи.

Про це йдеться у відповіді в.о. директора департаменту інфраструктури Харківської міськради Олександра Мирошниченка на запит співзасновника проєкту “Деколонізація. Україна” Вадима Позднякова.

“На теперішній час вивчається технологія демонтажу барельєфів із зображенням Пушкіна на станції “Пушкінська”. Разом з тим, на цій станції вже були демонтовані вірші Пушкіна російською мовою між пілонами на барельєфах (19 од.)”, – повідомляється у відповіді.



Документ: Вадим Поздняков