Будут ли снимать барельефы Пушкина на станции метро в Харькове. Ответ мэрии

На станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали 19 стихов российского поэта и сейчас решают, как снять барельефы.

Об этом говорится в ответе и.о. директора департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Александра Мирошниченко на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.

«В настоящее время изучается технология демонтажа барельефов с изображением Пушкина на станции «Пушкинская». Вместе с тем, на этой станции уже были демонтированы стихи Пушкина на русском языке между пилонами на барельефах (19 ед.)», — сообщается в ответе.



Документ: Вадим Поздняков