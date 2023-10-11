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Будут ли снимать барельефы Пушкина на станции метро в Харькове. Ответ мэрии

Общество 21:36   11.10.2023
Елена Нагорная
Будут ли снимать барельефы Пушкина на станции метро в Харькове. Ответ мэрии Фото: mirmetro.net

На станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали 19 стихов российского поэта и сейчас решают, как снять барельефы.

Об этом говорится в ответе и.о. директора департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Александра Мирошниченко на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.

«В настоящее время изучается технология демонтажа барельефов с изображением Пушкина на станции «Пушкинская». Вместе с тем, на этой станции уже были демонтированы стихи Пушкина на русском языке между пилонами на барельефах (19 ед.)», — сообщается в ответе.


Документ: Вадим Поздняков

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 21:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали 19 стихов российского поэта и сейчас решают, как снять барельефы.".