Будут ли снимать барельефы Пушкина на станции метро в Харькове. Ответ мэрии
Фото: mirmetro.net
На станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали 19 стихов российского поэта и сейчас решают, как снять барельефы.
Об этом говорится в ответе и.о. директора департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Александра Мирошниченко на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.
«В настоящее время изучается технология демонтажа барельефов с изображением Пушкина на станции «Пушкинская». Вместе с тем, на этой станции уже были демонтированы стихи Пушкина на русском языке между пилонами на барельефах (19 ед.)», — сообщается в ответе.
Документ: Вадим Поздняков
Читайте также: В метро Харькова планируют переименовать станцию «Пушкинская»
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Будут ли снимать барельефы Пушкина на станции метро в Харькове. Ответ мэрии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 21:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Пушкинская» в Харькове демонтировали 19 стихов российского поэта и сейчас решают, как снять барельефы.".