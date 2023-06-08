В метро Харькова планируют переименовать станцию «Пушкинская»
Также в харьковском метрополитене заменят русскоязычные надписи на стенах станций.
Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
«Департамент инфраструктуры Харьковского городского совета сообщил, что на коммунальных предприятиях, осуществляющих пассажирские перевозки по городскому общественному транспорту, продолжается проверка наличия нарушений языкового Закона при размещении информации для общего ознакомления и их устранения», — написал Кремень.
Он уточнил, что в метро Харькова планируется заменить русскоязычные надписи на стенах станций «Академика Павлова» и «Киевская».
А на станции «Пушкинская» рассматриваются варианты возможной замены названия с учетом вероятного переименования улицы и станции, добавил Кремень.
«По информации руководства КП «Харьковский метрополитен», также продолжаются работы по обследованию и приведению в соответствие с требованиями языкового Закона других объектов предприятия. Информация, ранее представленная негосударственным языком на информационных указателях и элементах отделки станций, уже выполнена на украинском», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также в харьковском метрополитене заменят русскоязычные надписи на стенах станций.".