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У метро Харкова планують перейменувати станцію «Пушкінська»

Суспільство 14:55   08.06.2023
Вікторія Яковенко
У метро Харкова планують перейменувати станцію «Пушкінська» Фото: Тарас Кремінь

Також у харківському метрополітені замінять російськомовні написи на стінах станцій.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Департамент інфраструктури Харківської міської ради повідомив, що на комунальних підприємствах, які здійснюють пасажирські перевезення міським громадським транспортом, триває перевірка наявності порушень мовного Закону при розміщенні інформації для загального ознайомлення та їх усунення», – написав Кремінь.

Він уточнив, що у метро Харкова заплановано замінити російськомовні написи на стінах станцій “Академіка Павлова” та “Київська”.

А на станції “Пушкінська” розглядаються варіанти можливої заміни назви з урахуванням ймовірного перейменування вулиці та станції, додав Кремінь.

«За інформацією керівництва КП “Харківський метрополітен”, також тривають роботи з обстеження та приведення у відповідність до вимог мовного Закону інших об’єктів підприємства. Інформацію, що раніше була представлена недержавною мовою на інформаційних покажчиках та елементах оздоблення станцій, вже виконано українською», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 14:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також у харківському метрополітені замінять російськомовні написи на стінах станцій.".