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Дві вулиці в Харкові назвуть на честь Героїв України – Терехов

Суспільство 15:23   30.06.2025
Вікторія Яковенко
Дві вулиці в Харкові назвуть на честь Героїв України – Терехов

У Харкові перейменують дві вулиці на честь Максима Устименка та Олексія Меся – Героїв України. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас з вами, наш спокій та наші домівки. Життя Максима обірвалося у ніч на 29 червня під час виконання бойового завдання. Олексій не повернувся з останнього бойового вильоту 26 серпня 2024 року», – розповів Терехов.

Він зазначив, що обидва були майстрами своєї справи – льотчиками найвищого рівня. Вони починали свій шлях у Харкові, продовжив Терехов.

«Тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста. Деталі щодо присвоєння назв вулицям повідомимо згодом», – уточнив мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові перейменують дві вулиці на честь Максима Устименка та Олексія Меся – Героїв України. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.".