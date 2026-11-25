У будь-якому центрі надання адміністративних послуг Харкова тепер можна замовити витяг про несудимість. Документ може знадобитися для працевлаштування, навчання за кордоном або оформлення посвідки на проживання.

Як повідомили у ЦНАП Харкова, для отримання документа необхідно особисто звернутися до будь-якого центру незалежно від місця реєстрації та подати заяву. При собі потрібно мати паспорт та РНОКПП.

Також виписку можна замовити онлайн через портал або програму “Дія” та сервіс МВС «Єдине вікно громадян».

Нагадаємо, чиновниця ЦНАП у Харківській області отримала підозру. Слідство вважає, що вона причетна до масштабної схеми незаконного захоплення сільськогосподарських угідь.