Створював фальшиві документи для ухилянтів за $900: затримали харків’янина

Правоохоронці викрили у Харкові чергову схему ухилення від мобілізації.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, харків’янин підробляв документи про непридатність до військової служби з відміткою про виключення з військового обліку у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

Коли представники ТЦК і СП зупиняли на вулиці «клієнтів» зловмисника, вони пред’являли військовим фальшиві документи і таким чином уникали отримання повісток, додали в СБУ.

Чоловік створював підробки використовуючи як зразок власні документи про непридатність до служби. Вартість фальшивої довідки становила 900 доларів.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Наразі чоловік перебуває у СІЗО без права внесення застави.