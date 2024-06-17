Live
  • Пн 17.06.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.48

Створював фальшиві документи для ухилянтів за $900: затримали харків’янина

Суспільство 13:00   17.06.2024
Вікторія Яковенко
Створював фальшиві документи для ухилянтів за $900: затримали харків’янина Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили у Харкові чергову схему ухилення від мобілізації.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, харків’янин підробляв документи про непридатність до військової служби з відміткою про виключення з військового обліку у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

Коли представники ТЦК і СП зупиняли на вулиці «клієнтів» зловмисника, вони пред’являли військовим фальшиві документи і таким чином уникали отримання повісток, додали в СБУ.

Чоловік створював підробки використовуючи як зразок власні документи про непридатність до служби. Вартість фальшивої довідки становила 900 доларів.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Наразі чоловік перебуває у СІЗО без права внесення застави.

02
Фото: Владислав Абдула

Читайте також: Ексвійськовий у Харкові допомагав ухилянтам: обіцяв «вирішити» з ВЛК

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині 21-річний чоловік потрапив під потяг і помер у лікарні
На Харківщині 21-річний чоловік потрапив під потяг і помер у лікарні
17.06.2024, 14:09
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція
17.06.2024, 10:03
НАТО хоче перевести частину ядерних ракет у режим боєздатності – Столтенберг
НАТО хоче перевести частину ядерних ракет у режим боєздатності – Столтенберг
17.06.2024, 14:01
Росіяни активізувалися на Харківському напрямку, скинули 5 КАБів – Генштаб
Росіяни активізувалися на Харківському напрямку, скинули 5 КАБів – Генштаб
17.06.2024, 13:23
По Харкову вночі «прилетіло» три УМПБ – Синєгубов
По Харкову вночі «прилетіло» три УМПБ – Синєгубов
17.06.2024, 11:55
Де ворог зараз атакує найактивніше – коментар ОТУВ «Харків»
Де ворог зараз атакує найактивніше – коментар ОТУВ «Харків»
17.06.2024, 13:11

Новини за темою:

15:20
Командував окупацією Харківщини: назвали ім’я генерала РФ і показали його фото
10:00
Охоронниця з Харкова сама запропонувала росіянам допомогти коригувати удари
11:30
Ексзаступнику мера Куп’янська, який працював на окупантів, загрожує довічне
10:41
Не встиг до “русского мира”: у Вовчанську затримали місцевого фаната РФ
18:34
Агітатору, який закликає розбомбити Харків, СБУ повідомила про підозру

Ви читали новину: «Створював фальшиві документи для ухилянтів за $900: затримали харків’янина»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові чергову схему ухилення від мобілізації.".