Створював фальшиві документи для ухилянтів за $900: затримали харків’янина
Правоохоронці викрили у Харкові чергову схему ухилення від мобілізації.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, харків’янин підробляв документи про непридатність до військової служби з відміткою про виключення з військового обліку у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.
Коли представники ТЦК і СП зупиняли на вулиці «клієнтів» зловмисника, вони пред’являли військовим фальшиві документи і таким чином уникали отримання повісток, додали в СБУ.
Чоловік створював підробки використовуючи як зразок власні документи про непридатність до служби. Вартість фальшивої довідки становила 900 доларів.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Наразі чоловік перебуває у СІЗО без права внесення застави.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: СБУ, СИЗО, справка, тцк, уклонисты, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили у Харкові чергову схему ухилення від мобілізації.".