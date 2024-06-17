Создавал фальшивые документы для уклонистов за $900: задержали харьковчанина

Правоохранители разоблачили в Харькове очередную схему уклонения от мобилизации.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, харьковчанин подделывал документы о непригодности к службе с отметкой об исключении из военного учета во временном удостоверении военнообязанного.

Когда представители ТЦК и СП останавливали на улице «клиентов» злоумышленника, они предъявляли военным фальшивые документы и таким образом избегали получения повесток, добавили в СБУ.

Мужчина создавал подделки используя в качестве образца собственные документы о непригодности к службе. Стоимость фальшивой справки составляла 900 долларов.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Сейчас мужчина находится в СИЗО без права внесения залога.