Экс-военный в Харькове помогал уклонистам: обещал «решить» с ВВК
Правоохранители разоблачили 47-летнего харьковчанина, который за деньги обещал мужчинам призывного возраста повлиять на решение ВВК.
Подозреваемый – бывший военнослужащий, еще в 2019 году причисленный к военно-оперативному резерву, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. С января за деньги предлагал военнообязанным мужчинам уклониться от прохождения службы якобы по законным основаниям.
Фигурант выдавал себя представителем руководящего состава медицинского учреждения и рассказывал «клиентам», что может помочь в получении вывода о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья. Он хвастался своими связями и обещал повлиять на врачей ВВК для выдачи соответствующей справки, добавили в прокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УКУ). Устанавливается полный круг лиц, причастных к указанной сделке, в том числе «клиентов» подозреваемого.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 16:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 47-летнего харьковчанина, который за деньги обещал мужчинам призывного возраста повлиять на решение ВВК.".